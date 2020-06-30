Oğlak burcunda 5 Temmuz’da gerçekleşecek ay tutulması ve 20 Temmuz’da Yengeç burcunda meydana gelen yeniay, başlangıçlara işaret ediyor. Ancak Merkür retrosuna dikkat!

İşte Astrolog Dinçer Güner’den Temmuz 2020 astroloji yorumunuz.

YENGEÇ | (21 Haziran – 23 Temmuz)

Ay tutulmasıyla beraber ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar konusunda birtakım bitişler yaşayabilirsiniz. Hayata geçirmek istediğiniz projeler için Merkür’ün retro hareketini beklemeniz ve 13 Temmuz itibariyle adım atmanızda fayda var. Yengeç burcunda gerçekleşecek yeniay ise yeni başlangıçlar yapmak için son derece uygun bir zaman dilimi.

YENGEÇ BURCU TEMMUZ 2020 YORUMU

ASLAN | (23 Temmuz – 22 Ağustos)

ASLAN BURCU TEMMUZ 2020 YORUMU

Uranüs’ün destekleyici etkisi ve ay tutulmasıyla beraber gündelik rutinlerinizde değişiklikler yapabilirsiniz. İş teklifleri alabilir ya da kendi işinizin patronu olmak üzere adım atabilirsiniz. Ancak Merkür’ün Retro hareketini göz önüne alarak beklemelisiniz. Yeniay ile beraber bilinçaltı, okült ve spiritüel konulara odaklanabilirsiniz.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

BAŞAK BURCU TEMMUZ 2020 YORUMU

Oğlak burcunda gerçekleşecek ay tutulmasıyla özel hayatınız ve hobileriniz konusunda, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uranüs’ün de destekleyici etkisiyle sürpriz bir aşka yelken açabilir, devam eden bir ilişkiniz varsa gidişatını sorgulayabilirsiniz. Yeniay ile birlikte yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

TERAZİ | (23 Eylül – 22 Ekim)

TERAZİ BURCU TEMMUZ 2020 YORUMU

Ay tutulmasıyla birlikte yerleşim alanlarınıza dair birtakım konular gündeminize gelebilir. Uranüs’ün destekleyici etkisiyle ev almak, satmak gibi konularda şans sizden yana olabilir. Ancak Merkür’ün retro hareketini beklemek faydalı olacaktır. Yeniay kariyerinizde yeni başlangıçlara neden olabilir, terfi alabilirsiniz.

AKREP | (23 Ekim – 21 Kasım)

AKREP BURCU TEMMUZ 2020 YORUMU

Bu ay yeni projeler üretebilir ve yaratıcı işler ortaya koyabilirsiniz. Uranüs’ün etkileriyle bilgi ve iletişim ağlarınız genişleyebilir, yayıncılıkla ilgili adımlar atabilirsiniz. Ancak 13 Temmuz itibariyle harekete geçmenizde fayda var. 20 Temmuz’da gerçekleşecek yeniay ise yurt dışı temalarını gündeminize getirebilir.

YAY | (22 Kasım – 21 Aralık)

YAY BURCU TEMMUZ 2020 YORUMU

Oğlak burcunda gerçekleşecek ay tutulmasıyla birlikte kazançlarınızı artırmak üzere daha statükocu adımlar atabilirsiniz. Uranüs’ün vereceği destekle sıra dışı yatırım planları yapabilirsiniz. Yeniay ile beraber olası krizleri fırsata çevirme şansına sahipsiniz.

OĞLAK | (22 Aralık – 19 Ocak)

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2020 YORUMU

Ay tutulması hayatınızda sorun olarak gördüğünüz konuları önünüze getirebilir. Uranüs’ün destekleyici etkileri özel hayatınızda bazı sürprizler sunabilir. Hayatınıza girecek yeni bir ilişki söz konusu olabilir. Yengeç burcunda gerçekleşen yeniay ilişkiler ve ortaklık arenasında yeni başlangıçlara işaret ediyor. Temiz ve yeni bir sayfa açmanın tam zamanı.

KOVA | (22 Ocak – 18 Şubat)

KOVA BURCU TEMMUZ 2020 YORUMU

Bu ay bazı dedikodularla ve gizli saklı kalmış konularla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket edip, ketum davranabilirsiniz. Uranüs’ün destekleyici etkisiyle ailenizden sürpriz destekler elde edebilirsiniz. Gerçekleşecek yeniay, iş ve kariyer hayatınızdaki yükleri hafifletebilir. Sağlığınıza çok özen gösterip check-up yaptırabilirsiniz.

BALIK | (19 Şubat – 20 Mart)

BALIK BURCU TEMMUZ 2020 YORUMU

Ay tutulması yeni arkadaşlar ve size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Sosyal hayatınızda daha etkin olacağınız bu süre zarfında ani alacağınız kararlar ile arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirip elimine edebilirsiniz. Yeniay ile beraber kendinizi özlediğiniz ilişkiyi yaşarken bulabilirsiniz.

KOÇ | (21 Mart – 19 Nisan)

KOÇ BURCU TEMMUZ 2020 YORUMU

Bu ay kariyer konularına odaklanabilir, tutulma etkisiyle önemli adımlar atabilirsiniz. Sürpriz kazançlar elde edebilir veya bir iş teklifi alabilirsiniz. Ancak Merkür’ün retro hareketine dikkat edin. Yengeç burcundaki yeniay ile beraber aile konularında hassas davranabilirsiniz. Ev içi dekorasyon, tadilat veya taşınma gibi fikirler de gündeminize gelebilir.

BOĞA | (20 Nisan – 20 Mayıs)

BOĞA BURCU TEMMUZ 2020 YORUMU

Hukuksal konular, eğitimler, iletişim gibi konularda Uranüs’ün destekleyici etkisiyle tamamlanma, bitiş, sonlanma gibi etkiler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı ve eğitimle ilgili konularda güzel destekler alabilir, ilginç projelerde yer alabilirsiniz. Gerçekleşecek yeniay ile yakın çevre ve akrabalarınızla olan iletişiminiz bu dönemde daha da artabilir.

İKİZLER | (21 Mayıs – 20 Haziran)

İKİZLER BURCU TEMMUZ 2020 YORUMU

Ay tutulmasıyla beraber gelirler, krediler, ödemeler gibi konular ön plana çıkabilir. Kredi başvurusu yapmayı planlayabilirsiniz. Hesapta olmayan, ön görmediğiniz gelirler elde edebilirsiniz. Yeni iş girişimleri ve aksiyonlar için Merkür’ün retro hareketinin devam ettiğini göz önünde bulundurmalısınız