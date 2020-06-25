Temmuz 2020’nin Önemli Gökyüzü Hareketleri

Bu temmuz ayında gökyüzü bizlere neler vaat edecek? Gezegenlerin konumları hayatımızı nasıl etkileyecek? İşte bu ayın önemli gökyüzü hareketleri!

5 Temmuz: Oğlak Dolunayı

Artık tutulma enerjilerinin hayatımızı dönüştürdüğünü, yoğun bir enerjiyle bizleri sarsabildiğini biliyoruz. Bu dolunay da sizi hırpalanmış gibi hissettirse de hemen ardından alacağınız kendinden emin kararlara ve içinizi kaplayan huzura değeceğini göreceksiniz.

Emin olmadığınız, zihninizin bir köşesinde “acaba?” barındıran her konu yüzleşmek için karşınıza çıkacak. Ve bu dolunay tüm bu acabalardan sizi kurtararak özgürlüğe kavuşturacak.

TEMMUZ AYININ GÖKYÜZÜ HAREKETLERİ, DOLUNAY VE YENİ AY

20 Temmuz: Yengeç’te Yeni Ay

Hisleriyle öne çıkan Yengeç burcundaki bu yeni ay, özellikle duygusal boşlukta olanlarda ya da duygusal boşlukta olmaya yatkın kişilerde etkisini gösterecek. Duygularınızı, arzularınızı sorgulayabilirsiniz. Bir türlü ikili ilişkilerde mutluluğu yakalayamamış biriyseniz yalnızlığı en derin şekilde hissetmeniz olası. “Mutlu olacak mıyım” sorusu zihninizi meşgul edebilir. Tam da bu süreçte yapmanız gereken şey isteklerinizi belirlemeniz olacak. Nasıl bir ilişki istediğinizi kendinize açıklayabildikten sonra ona ulaşmanız çok daha kolay olacak, unutmayın.

22 Temmuz: Güneş Aslan’a geçiyor

Benliğiyle barışık ve ön planda olmayı seven Aslan enerjisi bu süreçte herkesi etkileyecek. Hemen herkesin “en çok ben konuşmalıyım, herkes beni dinlemeli” diyeceği bu dönemde spotlar hep üzerinizde olsun isteyeceksiniz. Peki kendinizi doğru şekilde ifade edebilecek misiniz? İşte bu yüzden konuşmak kadar dinlemenin de önemli olduğunu bilmelisiniz. Dinledikçe birilerine yardımcı olabileceğinizi görmek ruhunuza iyi gelecek.