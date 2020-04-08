Terazi Pembe Ayı’nın Etkileri Neler Olacak?

Nisan ayında gerçekleşen dolunaya Pembe Ay adı veriliyor. Elbette ayı pembe şekilde görmüyoruz ancak onu normal dolunaylardan çok daha büyük ve çok daha parlak şekilde görürüz. Çünkü Ay Dünya’ya en yakın olduğu yörüngesindeyken bu dolunay gerçekleşir.

Peki pembe dolunay bizi hangi konularda uyarıyor? Hayatlarımızı nasıl etkiliyor? Neleri değiştiriyor? Özellikle Terazi burcunda gerçekleşmesinin anlamı nedir?

Tüm bu soruların yanıtlarını genel olarak dünyadan astrologların açıklamalarını araştırarak kısa bir özet haline getirdik.

Terazi burcunda gerçekleşen bu süper pembe ay, ilişkilerimizde denge aramanın zamanı olduğuna dair bir sinyal veriyor. Karşınızdaki kişilere neler veriyorsunuz? Peki onlar size neler sağlıyor? Duygularınızda, ilginizde, sevginizde verici taraf daha çok siz misiniz? Tüm bu ilişkiler içinde bir balans yakalamak için kusursuz bir zaman dilimindeyiz her birimiz.

İkili ilişkilerde uzlaşmacı adımlar öne çıkacak. Tüm uzlaşmalarla ortada bir denge ve sakinlik doğacak.

Aşk, para ve ilişkilerle ilgili ötelediğiniz gerçeklerle yüzleştiğinizi fark edebilirsiniz. Yalanlar, sırlar ortaya çıkabilir. Varsa gizli ilişkiler kendini ele verebilir. Özetle, hayatınızdaki değer verdiğiniz insanlardaki kendi değerinizi net bir şekilde görebileceğiniz bir dolunay bu.

İlişkiler sınavdan geçiyor. Ya yüksek not alıp sınıf atlayacaksınız ya da düşük notla sınıfta kalacaksınız. Tüm bu sancılı süreci uzlaşarak atlatırsanız çok daha güçlü, yoğun bir ilişki sizinle olacak. Ancak ortaya çıkan sır ve yalanların büyüklüğüne göre artık bazı defterleri kapatmanız gerektiğini fark edebilirsiniz.