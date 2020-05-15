The Longines 1832 Koleksiyonundan Kadınlara Özel Model

Bu yaz, The Longines 1832 modellerinin kadranları mat siyah oluyor. İsminde, kanatlı kum saatini benimseyen markanın köklerine atıfta bulunan bu koleksiyon, Longines’in saat yapımındaki ustalığını ve klasik zarafetini yansıtıyor. Bej sedef kadrana ve pırlanta indekslere sahip kadın saatinin, koleksiyona eklenmesi planlanıyor.

Longines’in kuruluşunu sembolize eden 1832 yılı, zamanı ölçmenin yeni yeni önem kazanmaya başladığı ve saatlerin hala evlerde üretildiği zamanlardı; İsviçre’nin yüksek saatçiliğe dair en güzel hikayelerinden biri o zaman başlamıştı. The Longines 1832 koleksiyonu, işte bu önemli tarihi, markanın saat yapımındaki ustalığının ve benimsediği estetik kodların değerli bir varisi olarak vurguluyor. Tarihçesiyle gurur duyan Longines, yeni modellerle bu seriyi genişletiyor.

The Longines 1832 artık kusursuz şıklıkta siyah mat kadranları da bünyesinde barındırıyor. Üç ibreli/tarih göstergeli modellerde (30 ve 40 mm kasa çapı alternatifiyle) sunulan bu koleksiyon, yıllık takvim (L897 kalibre) ve Ay fazı komplikasyonlu (L899 kalibre) modelleri de genişletiyor.

Transparan arka kasası sayesinde içindeki mekanizmaların mükemmeliyetçi işçiliğini gözler önüne seren bu yeni modellerin, siyah deri kayışları da, koleksiyonun rafine çizgisiyle dikkat çeken bir uyum yakalıyor.

Longines’in ilk defa bej bir sedef kadrana yer verdiği modeli de, The Longines 1832 koleksiyonu kapsamında sunulacak. Kadınlar için tasarlanmış bu modelin, özellikle pırlanta indeksleriyle edindiği elegan bir görünümü var. 30 mm kasa çapındaki saatin parlak bej deri kayışı, kadranın pastel rengini tamamlayıcı nitelikte.

The Longines 1832 koleksiyonunun siyah kadranlı ve ayrıca kadınlar için tasarlanmış söz konusu modelleri, hiç şüphesiz markanın saat yapımında uzun yıllardır sürdürdüğü gelenekleri devam ettiriyor.