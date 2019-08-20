The Politician’ın İlk Fragmanı Yayınlandı

Yepyeni bir Netflix dizisi geliyor. Detayları öğrendikçe heyecanlanmamak ne mümkün. Eylül ayında yayınlanması beklenen dizi The Politician, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmak isteyen Kaliforniyalı zengin bir öğrencinin, Payton Hobart’ın hikayesini anlatıyor.

American Crime Story’nin arkasındaki beyin olan Ryan Murphy tarafından yaratılan dizi, komedi ve hiciv olarak tanımlanıyor.

7 yaşından beri ABD Başkanı olmayı isteyen Payton Hobart’ı son yılların dikkat çeken oyuncusu Ben Platt canlandırıyor olacak. Dizide Platt’e Gwyneth Paltrow, Zoey Deutch, Lucy Boynton gibi yıldız oyuncular da eşlik ediyor olacak.