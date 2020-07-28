“The Pursuit of Love” Dizisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Lily James ve Andrew Scott, Nancy Mitford’un klasik romanı The Pursuit of Love‘ın dizi uyarlamasında rol alacak.

Çekimlerine başlanan dizide ikiliye Dominic West, Emily Beecham, Dolly Wells, Assaad Bouab, Shazad Latif, Freddie Fox, Emily Mortimer ve Beattie Edmondson da eşlik ediyor. Emily Mortimer ayrıca, BBC One’da yayınlanacak diziyi yazıp ve yönetiyor.

Mortimer projeden şu şekilde bahsediyor: “Nancy Mitford’u her zaman sevdim. Bu yüzden The Pursuit of Love ‘ı uyarlamam istendiğinde hayır demem imkansızdı. Bu, ana karakteri aşk bağımlısı Linda Radlett’in halen okunduğu aşırı komik ve dürüst bir hikaye. Bu gösteriyi yönetmekten ve harika ekiple çalışmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı hissediyorum.“

Başrol Lily James ise heyecanını bu cümlelerle dile getiriyor: “Emily ile çalışmak harika. Onun parlak kalemi bu hikayeye yeni bir hayat getiriyor. Sevgi ve dostluk dolu, oldukça hareketli, yer yer üzgün ama bir hayli komik!“

Gelelim The Pursuit of Love’ın konusuna! İki dünya savaşı arasındaki Avrupa döneminde geçen hikaye, aşk ve dostluk hakkında romantik bir komedi-drama yapımı diyebiliriz. Kadınların “ideal eş” arayışındaki kurgu bir hayli güldürecek.

Dizinin yayın tarihi ise henüz belli değil.