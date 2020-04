The Woolmark Company’den 2020-2021 İlkbahar Yaz Sezonuna İlham Veren Tasarımlar

Avustralya Yün Inovasyonu adına 60 bin yün üreticisinin ürünlerini dünya çapında pazarlayan The Woolmark Company, The Wool Lab Vision laboratuvarlarında gerçekleştirdiği ar-ge çalışmalarıyla 2020-2021 İlkbahar-Yaz sezonunu yeniliklerle karşılamaya hazırlanıyor. Geleneksel bir malzeme olan yünü, her yönüyle giyim endüstrisi ve modaya kazandırmayı amaçlayan şirket, The Wool Lab Vision’da geliştirdiği yenilikçi ve ilham veren ar-ge faaliyetleriyle hız kesmeden tekstil sektörüne yön vermeye devam ediyor. Ticari piyasadaki en iyi yün kumaş ve iplikleri tedarik edebilmeleri için tasarımcılar ile eğiriciler, örgücüler ve dokumacıları doğrudan bir araya getirmenin yanı sıra, dünyada yün için geliştirilmiş en çok tanınan ilham verici araç olan The Wool Lab, tüm tekstil tedarik zinciriyle daha iyi işbirliği sağlayabilmek amacıyla İlkbahar/Yaz 2021 sezonu için dönüşüme uğruyor.

The Wool Lab Vision moda, tekstil ve yaşam tarzı sektörlerine ilham olması ve – hayal gücünü harekete geçiren yenilikçi üretim süreçlerinden sektörün yünle çalışma şeklini temelden değiştirecek ürün gelişmelerine – yünün geleceğini ortaya koyması için geliştirilmiştir. Bir tahmin aracı olan The Wool Lab Vision, geleneksel bir giysi elyafından daha fazlası olan yünü lüks, teknik ve çok yönlü bir malzeme olarak ön plana çıkarmaktadır. Coğrafi ya da kültürel sınırlara hapsedilemeyen yün, dünyanın dört bir yanında hayat tarzına ilişkin seçimlere uyum sağlayacak şekilde kullanılmaya devam etmektedir.

Dünyanın dört bir yanında her türlü yaşam tarzına uyum sağlayacak şekilde kullanılan yünün coğrafi ya da kültürel sınırları olmadığına dikkat çeken The Woolmark Company Prosesleme Inovasyonu & Eğitim Desteği Genel Müdürü Julie Davies, “The Wool Lab Vision’da gördüğünüz her şey şu anda piyasada mevcut değil” diyerek The Wool Lab Vision’ı açıklıyor. “Şu anda geliştirme aşamasında olanları, tedarik zinciri kapsamında üzerinde çalıştığımız ve yünde vizyoner konseptlere aktardığımız uygulamaları sergilemek için bir araç görevi görüyor. The Wool Lab Vision markaların ve üreticilerin en yeni iplik teknolojilerini, hem ürün hem de prosesler için makine teknolojilerini ve giysi ve yaşam tarzı ürünlerindeki iplik çeşitliliği ve potansiyelini ortaya koymalarına imkân sağlar. Ayrıca tasarımcıların Woolmark ile işbirliği yapmalarına ve yünde inovasyon sağlayabilmek için tedarik zincirinde sondan geriye doğru çalışarak konseptlerini gerçekliğe dönüştürebilmelerine fırsat verir.”

woolmark yün arge

The Wool Lab Vision ilham veren temalarıyla

Yünde yeniliklere imza atmaya devam ediyor

· THE WOOL & THE WATER (YÜN VE SU): İnsan ihtiyaçlarının doğayla buluştuğu, hem ekolojik dengeyi hem de insanın dış koşullara karşı hayatta kalma mücadelesini dikkate alan sürdürülebilir bir ilişkinin hikâyesi. Suya ve rüzgâra karşı dayanıklı kumaşlar da dahil olmak üzere, süregiden gelişmeler arasında yünün suyla kurduğu ilişkilerdeki tüm olasılıkların keşfi.

· WOOLBEING (YÜNDEN GELEN İYİLİK): Doğal bir elyaf olan ve ekolojik yeterlilik belgeleriyle sağlık ve refah sektörlerinde ön plana çıkan yünün anlatacak çok hikâyesi vardır. Nitekim bilim de yün yatak takımları ve pijamaların daha kaliteli bir gece uykusuna katkıda bulunduğunu göstermektedir. Tıbbi çalışmalar, üstün kaliteli Merinos yününün özellikle egzemadan yakınan kişiler için sağlık ve refah açısından faydalarını ortaya koymaktadır.

· CRAFT (ZANAAT): Bir dijital yıkım çağında, doğa, insanlar ve mekânlardaki gerçeklikten ilham alan el yapımı teknolojilere yönelik bir ilgi. Uluslararası yeni üreticilerin ellerinde tazelik, yenilikçi artizan ruh ve çağdaşlıkla yoğrulan bir zanaatkârlığa dönüş.

· THE DARING SUIT (CÜRETKÂR TAKIM): Farklı kültürel etkileri ahenk içinde bir araya getirip klasik güzellik ölçütlerini değiştirerek, geleneksel takım elbiselik kumaşı yeniden tanımlayan bir vizyon. Modern beyler söz konusu olduğunda yaş, cinsiyet ya da etnisitenin bir önemi kalmadığı gibi, “normal” resmi kıyafet kuralları da önemini yitirmektedir.

· URBAN HIKING (ŞEHİRDE “DOĞA” YÜRÜYÜŞÜ): Şehir ortamında yapılan aktif yürüyüş için kullanılan bir metafor; şehir hayatının dolambaçlı engelleri arasında bir gezinti. Kıyafetlerden daha iyi bir performans elde edebilmek ve bunların çok fonksiyonluluk özelliklerinden faydalanabilmek için spor ekipmanlarından detaylar “aşıran” bu vizyon, yeni kumaş kombinasyonlarıyla deneysel çalışmalar yapıyor.

· ARCADE (ATARİ SALONU): 80’lerdeki ‘jimnastik furyasına’ göz kırpan Arcade teması, şiddeti gün geçtikçe artan bireyciliğin ve modern zamanların getirdiği toplumsal tecridin panzehridir. Malzemeler, atalarından daha dikkatli ve titiz olan ve hem moda trendlerine hem de çevre sağlığına önem veren yeni bir nesil için tasarlanmaktadır.

The Wool Lab’ı takip edenler, önceden olduğu gibi ilgilerini çeken kumaş örneklerinin QR kodunu taradıklarında, o kumaşlarla ilgili ayrıntıları ve ilgili kumaş üreticisinin iletişim bilgilerini içeren bir e-posta alırlar bu da markalar ve üreticiler arasındaki bağı kuvvetlendirir.