Thelios ve Dior’un Heyecan Verici Ortaklığı

LVMH grubunun gözlük uzmanı olan Dior ve Thélios, dünya çapındaki Dior gözlüklerinin yaratılması, üretilmesi ve dağıtılması konusundaki olağanüstü bilgilerini bir araya getiriyor.

Bu ortaklık, LVMH grubunun uzmanlığı alanında önemli bir faktör haline gelen LVMH-Marcolin ortak girişimi için atılan kararlı bir adımdır.

2017’den beri, Maisons du groupe ile çeşitli işbirlikleri yapan Thélios -LVMH’nin lüks ve perakende mükemmelliğini Marcolin’in değerli bilgi birikimi ve gözlük mirasıyla birleştirerek gözlük alanındaki uzmanlığını istikrarlı bir şekilde pekiştirdi. Dior ile olan bu ortaklık, yükselen bir pazarda iddialı bir vizyonun gerçekleşmesi ve Thélios’un hem üretim hem de dağıtım için kaliteli bir marka haline gelmesidir.

Thélios ile hayal edilen ilk Dior gözlük koleksiyonu, 2021 Ocak ayında açıklanacak – ilkbahar-yaz koleksiyonu için – ve dünyadaki Dior mağazalarında ve Thélios seçici dağıtım ağında satışa sunulacak.

2017 yılında LVMH’nin gözlük alanını eşsiz çerçevelerin yaratılması yoluyla geliştirme arzusundan doğan Thélios, İtalyan tasarımı ve işçiliğini, Dior gibi büyük Madalyonların zarafeti, miras ve yaratıcılık arasında birleştiriyor.

Adı iki tanrıçayı çağrıştırıyor: Theia, Yunan ışık ve görüş tanrıçası ve güneş tanrısı, Helios.

Geleneksel know-how ve yaratıcı modernite ile Dior ve Thélios arasındaki mükemmellik birliği gözlük kültüründe yeni bir döneme işaret ediyor.