Time Dergisinden Dünyayı Değiştiren 100 Kadın Kapağı

Time dergisinin 100 Yılın Kadını projesi, Amelia Earhart’tan Greta Thunberg’e kadar etkili kadın hikayelerine ışık tutuyor. Dünya Kadınlar Günü için yapılan bu dev seçki oldukça etkileyici.

Tam 72 yıldır, her sene Man of the Year / Yılın Erkeği’ni seçen Time dergisi 1999’da cinsiyet eşitliği için bunu Person Of The Year / Yılın İnsanı’na çevirmişti. Ancak yine de çok fazla kadınınbu kapakta yer aldığını söyleyemeyeceğiz.

Time dergisi bu yıl Kadınlar Günü özelinde; 1920’lerden günümüze her 10 yıl için 10 tarihi değiştiren kadın seçerek kapağına taşıdı.

Zeka, yetenek, deha ve güç ve aynı zamanda zarafet ve zarafet hikayeleri, çok uzun süre gölgelerde kaldı. yüz kadın için yüz kapakları. Ve çok uzun zamandır, toplum, klişeler ve sistemik eşitsizlik onların başarılarını tanımlamak konusunda başarısız oldu. Bu 100 kapağın amacı; tarihe yeni bir ışık yakmak.