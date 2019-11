Timothee Chalamet Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey

Call Me By Your Name ve Lady Bird filmleriyle çok konuşulan ve En İyi Erkek Oyuncu dalında 90. Oscar Ödülleri’ne aday gösterilen genç oyuncunun yükselişi bununla sınırlı kalmadı.

Bu sezon önce Woody Allen’ın Rainy Day In New York filminde boy gösteren Timothée Chalamet, bu aralar Netflix’in filmi The King nedeniyle de çok konuşuluyor.

Yakında yeni Küçük Kadınlar/Little Women filminde de izleyeceğimiz ve daha çok uzun süre konuşacağız gibi gözüken Timothée Chalamet hakkında bilmeniz gereken 5 şey:

Timothée Chalamet, the kıng filminin prömiyerinde

Oğlak burcu

27 Aralık 1995 doğumlu olan Timothée Chalamet; bir Oğlak burcu erkeği.

Timothée Chalamet bir oğlak burcu

Bir Rapper!

Lil’ Timmy Tim adında sürdürdüğü rap kariyeri sırasında lisedeki öğretmeni için de bir şarkı seslendiren Chalamet’nin bu videosu internette oldukça popüler!

Okul arkadaşları

Bir diğer başarılı genç yetenek Ansel Elgort ile liseden arkadaşlar. Liseyi LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts okulunda okuyan ikili; ödül törenlerinde yapılan röportajlarda da buna sürekli değiniyorlar.

woody allen’ın a raıny day ın new york filminde

Bir süre Madonna’nın kızı ile çıktı

Timothée ve Lourdes Leon 2013 yılında başladıkları ilişkilerine 2017’de son vermişlerdi. Timothée’nin açıkladığına göre hala iyi arkadaşlar.

Timothée Chalamet stiliyle de ilgi çekiyor

Yeni Spider-Man olabilirdi

“Repliklerimi iki kez okudum ve panik içinde terliyordum.” Spider-Man seçmelerini bu şekilde özetliyor Timothée. Rol Tom Holland’a gitmiş olsa da; ikisinin de kendi filmleriyle başarıya ulaştığını görmek sevindirici.