Tıpkı Kleopatra Gibi Süt Banyosu ile Güzelleşin

Kim Kardashian West ve Rosie Huntington-Whiteley gibi isimlerin estetik doktoru Barbara Sturm süt banyosunu destekliyor!

Kleopatra’nın eşek sütü ile banyo yaptığı yıllardır dillere dolanan bir güzellik ipucu. Bilindiği kadarıyla süt banyosu konusunda Kleopatra yalnız değildi; Kraliçe 1. Elizabeth de süt banyosunu rutinlerine ekliyordu.

Doktor Barbara Sturm duruma şu şekilde açıklık getiriyor: “Süt banyosu besleyici vitaminler ve minerallerle dolu. E vitamini hücrelerin işlevlerini yerine getirmesini sağlayan ve cilt sağlığına katkı sağlayan bir antioksidan. Çinko ise cildi rahatlatıyor. Üstelik sütteki laktik asit cilde aydınlık ve esneklik sağlıyor.”

Sturm sütü ılık suya eklemenizi öneriyor.