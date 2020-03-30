Tom Hanks Karantina Sonrası Konuştu

Tom Hanks ve eşi Rİta Wilson; geçtiğimiz gün SUV araçlarında ABD’de görüntülenmişlerdi. Çift, koronavirüs teşhisi nedeniyle uzun süredir Avustralya’da tedavi altındaydı.

Çift, virüs nedeniyle karantina etabını atlatsa da kendi sosyal mesafe süreçlerine devam ediyor. Ülkeleri ABD’ye dönmelerinin ardından Tom Hanks takipçilerini de bilgilendirmeyi ihmal etmedi.

“Hey, millet… Artık evdeyiz ve Amerika’nın geri kalanı gibi, evimizde kalıp sosyal mesafeye devam ediyoruz” diye yazan Hanks sözlerine şöyle devam etti; “Bize Avustralya’da bakan herkese çok teşekkürler. Onların bakımı ve rehberliği ABD’ye dönmemizi mümkün kıldı. Ve tüm iyi dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Rita ve ben bundan çok mutluyuz. Hanx.”

Hanks ve Wilson’ın bu önemli mesajı; korona virüsünden kurtulmuş ve iyileşen insanların bile virüsün yayılmasını kontrol etmek için çalışırken sosyal mesafeye dikkat etmesine ve evde kalması gerektiğini hatırlatıyor.