Tom Hanks’ten Yeni Koronavirüs Mesajı

Eşi Rita Wilson ile birlikte iki haftadır COVID-19/Koronavirüs tedavisi gören Tom Hanks; sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı.

Avustralya’daki tedavisi sonrası taburcu edilen ve evde dinlenmeye devam eden dünyaca ünlü aktör; eşiyle birlikte karantina süreci geçiriyor.

“Selam millet. İlk belirtilerimizin üzerinden iki hafta geçti ve daha iyi hissediyoruz. Bir yerde korunaklı şekilde kalmak işe yarıyor: Başkasına bulaştırmıyorsunuz. Başkasından size bulaşmıyor. Sağduyu, değil mi?” yazdı.

“Bu da geçecek. Bunu çözebiliriz” şeklinde mesajını sonlandıran Tom Hanks; sosyal medyadan durum hakkında güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğini de belirtiyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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