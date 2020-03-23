Tom Hanks’ten Yeni Koronavirüs Mesajı

Eşi Rita Wilson ile birlikte iki haftadır COVID-19/Koronavirüs tedavisi gören Tom Hanks; sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı.

Avustralya’daki tedavisi sonrası taburcu edilen ve evde dinlenmeye devam eden dünyaca ünlü aktör; eşiyle birlikte karantina süreci geçiriyor.

“Selam millet. İlk belirtilerimizin üzerinden iki hafta geçti ve daha iyi hissediyoruz. Bir yerde korunaklı şekilde kalmak işe yarıyor: Başkasına bulaştırmıyorsunuz. Başkasından size bulaşmıyor. Sağduyu, değil mi?” yazdı.

“Bu da geçecek. Bunu çözebiliriz” şeklinde mesajını sonlandıran Tom Hanks; sosyal medyadan durum hakkında güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğini de belirtiyor.