Trend Alarmı: Büyük Clutch Çantalar

Paris Moda Haftası dönemindeyiz. Tasarımcılar Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonlarını tanıtırken, defileleri izlemeye gelen davetliler arasında da şıklık yarışı hakim. Trendleri en iyi uygulayanlar, hatta trendlere yön verenler ilham yaratacak stilleriyle karşımıza çıkıyor.

Durum böyleyken trendlere şöyle bir göz attığımızda dikkati ilk çeken aksesuar büyük clutch çantalar oluyor. Sokak stilinde defile izleyicilerini kollarında taşıdıkları maksi boy clutch çantalarla görüyoruz.

Her tarza uyarlaması kolay gibi görünen bu çantaların sezonun en iyi kombin tamamlayıcıları olacağı kesin.

Özellikle kapitone desenli, adeta bir yastığı andıran bu büyük clutch çanta adeta yıldız parça etkisi yaratıyor!

Bu çantalarla dilerseniz toprak tonlarında tercihler yaparak nude monokrom görünümünüzü destekleyebilir, dilerseniz de renkli tercihlerinizle kombinlerinize hareket katabilirsiniz.

İddiayı arttırmak isterseniz desenleri karıştığınız, eklektik bir stil elde ettiğiniz kombinlerinizde renkli modellerden yararlanabilirsiniz.

Büyük clutch çantaların en sevdiğimiz yanı ise ebatlarından dolayı günlük ihtiyacınızda yanınızda olmasını isteyeceğiniz her eşyanızı kolayca sığdırabilecek olmanız.