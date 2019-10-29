Tüm Cilt Problemleri İçin En İyi Serumlar

Serumlar cilt bakımımızın olmazsa olmaz bir üyesi. Bir diğer önemli nokta ise cilt probleminize uygun serumu bulabilmek.
İşte tüm cilt problemleri için en iyi serumlar:
Vichy Liftactiv Serum 10 Supreme
Ne için iyi? Anti-Aging
Fresh Rose Deep Hydration Face Serum
Ne için iyi? Nemlendirme
Indeed Labs Vitamin C24 Facial Creme
Ne için iyi? Yüze aydınlık katmak için
Avene Hydrance Optimale Hydrating Serum
Ne için iyi? Hassas ciltler için
Marine Active Face Serum
Ne için iyi? Sıkılaştırma
OSKIA Renaissance Brightlight Serum
Ne için iyi? Pigmentasyon