Tüm Cilt Problemleri İçin En İyi Serumlar

Serumlar cilt bakımımızın olmazsa olmaz bir üyesi. Bir diğer önemli nokta ise cilt probleminize uygun serumu bulabilmek. 

İşte tüm cilt problemleri için en iyi serumlar:

Vichy Liftactiv Serum 10 Supreme

Ne için iyi? Anti-Aging

Vichy Liftactiv Serum 10 Supreme

Fresh Rose Deep Hydration Face Serum

Ne için iyi? Nemlendirme

Fresh Rose Deep Hydration Face Serum

Indeed Labs Vitamin C24 Facial Creme

Ne için iyi? Yüze aydınlık katmak için

Indeed Labs Vitamin C24 Facial Creme

Avene Hydrance Optimale Hydrating Serum

Ne için iyi?  Hassas ciltler için 

Avene Hydrance Optimale Hydrating Serum

Marine Active Face Serum

Ne için iyi?  Sıkılaştırma

Marine Active Face Serum

OSKIA Renaissance Brightlight Serum

Ne için iyi? Pigmentasyon

OSKIA Renaissance Brightlight Serum
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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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