Tüm Cilt Tipleri İçin En Etkili Antioksidan Serumlar

SPF içerikli güneş koruma kremlerinden sonra cildiniz için yapabileceğiniz en iyi şey antioksidan serumlar kullanmak!

Ciltte serbest radikallerle savaşan, ölü hücreleri yok eden, yumuşatan ve gözenekleri küçülten bu serumlardan en iyilerini bu listede bulabilirsiniz.

Yağlı Ciltler İçin Antioksidan Serum Önerisi

Paula’s Choice Defense Antioxidant Pore Purifier



Yağlı ciltler bu antioksidan serumu çok sevecek. Bitki bazlı (beyaz çay, kahve ve üzüm çekirdeği) bazlı antioksidanları barındıran içeriği aynı zamanda salisilik asit sayesinde fazla yağı, ölü hücreleri ve gözenekleri temizliyor.

Doğal İçerikli Antioksidan Serum Önerisi

Juice Beauty Antioxidant Serum

Bu hafif yapıdaki serum, cildinize ışıştı da katacak. Organik içeriği sayesinde serbest radikallerle savaşarak daha sağlıklı bir cilt yaratıyor.

Tüm Cilt Tipleri İçin Drugstore Antioksidan Serum Önerisi

Neutrogena Hydro Boost Multivitamin Booster

Serumlar normalde pahalı olabilir ama bu drugstore serum işinde bir hayli iyi. İçeriğindeki E vitmaini ve niacinamide sayesinde jel formülüyle yumuşak bir cilt bırakıyor.

Çok Amaçlı Antioksidan Serum Önerisi

Skinbetter Science Protect Antioxidant Alto Defense Serum

Bu serum, içeriğinde aydınlatma, yumuşatma ya da cildi dolgunlaştırma gibi etkiler için 19 farklı antioksidan barındırıyor. Özellikle gündüzleri SPF’in altına kullanabilirsiniz.

Akneye Meyilli Ciltler İçin Antioksidan Serum Önerisi

Skinceuticals C E Ferulic

Dermatoloji uzmanlarının da önerdiği bu serum; zengin içeriğiyle de öne çıkıyor. E vitamini içeren yapısıyla geleceğe yatırım da sağlıyor.