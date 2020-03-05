Tüm Göz Renkleri İçin Mavi Far Önerileri
Dua Lipa’nın son dönemdeki disko tarzı ve Physical klibiyle birlikte neon farların yeniden popülerleştiğini görmek çok da zor değil. Bu trendin öne çıkanı ise mavi farlar!
Peki mavi farları kullanmak sandığımız kadar zor mu? Aslında değil. Doğru uygulama tekniği ve tonu bulduktan sonra; mavi far en önemli güzellik sırrınıza bile dönüşebilir.
İşte tüm göz renkleri için mavi far önerileri…
Etkileyici Safir
Makyaj artisti Patrick Ta, bu görünümde Taylor Hill için mavinin elektrik tonlarını kullanmış. Eğer mavi gözlere sahipseniz; mavinin en ayrıntılı tonlarını barındıran paletlerden edimnelisiniz. Böylece renkleri karıştırarak sizin için en doğru tonu bulabilirsiniz.
Haute Azur
Azur mavisini göz makyajında kullanmak, oldukça ışıltılı sonuçlar yaratabiliyor. Koyu mavi tonlarını karıştırma fırçasıyla uygulayarak başlayın. Sonrasında mavi-yeşil eyeliner kullanmak görünümünüzü tamamlayacaktır.
Cool Kobalt
Rihanna’nın makyaj artisti Priscilla Ono; gri ve lacivertin kardeş rengi kobalt ile harikalar yaratmış. Kobalt rengini tüm göz kapağınıza uyguladıktan sonra; merkeze daha gri bir far uygulayın.
Lapis Lazuli Taşı
Eğer bu rengi ilk kez duyuyorsanız, Google’lamanızı öneririz. İçerisindek farklı mavi tonlarını yansıtmak için iki ayrı mavi uygulayın; biri gözün üstü diğeri alta olmak üzere…
Buz Mavisi
Ice, ice, baby! Sadece tek bir parmak darbesiyle uygulayabileceğiniz bu görünüm; kolay, eforsuz ve ışıltılı!
Kutup Mavisi
Gözlerinize dikkat çekmenin en iddialı yollarından biri de rengi merkeze uygulamak. Gözünüzün tümü için daha doğal tonlarda farlar tercih edebilirsiniz. Tabii kalemle de çerçevelemeyi unutmayın.
Bebek Mavisi
Katie Jane Hughes, mavi farda da oldukça usta gözüküyor. Peki bu rengi uygulamanın sırrı nedir? Tüm göz kapağına uygulamak!
Indigo
Indigo ve denim mavisi farlar; smoky makyajın en havalı hallerini yaratmakta birebirler. Bu renkleri iyice karıştırmalısınız ve iddialı bir eyeliner ile tamamlamalısınız.