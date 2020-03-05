Tüm Göz Renkleri İçin Mavi Far Önerileri

Dua Lipa’nın son dönemdeki disko tarzı ve Physical klibiyle birlikte neon farların yeniden popülerleştiğini görmek çok da zor değil. Bu trendin öne çıkanı ise mavi farlar!

Peki mavi farları kullanmak sandığımız kadar zor mu? Aslında değil. Doğru uygulama tekniği ve tonu bulduktan sonra; mavi far en önemli güzellik sırrınıza bile dönüşebilir.

İşte tüm göz renkleri için mavi far önerileri…

Etkileyici Safir

Makyaj artisti Patrick Ta, bu görünümde Taylor Hill için mavinin elektrik tonlarını kullanmış. Eğer mavi gözlere sahipseniz; mavinin en ayrıntılı tonlarını barındıran paletlerden edimnelisiniz. Böylece renkleri karıştırarak sizin için en doğru tonu bulabilirsiniz.

ColourPop Blue Moon Shadow Palette

Haute Azur

Azur mavisini göz makyajında kullanmak, oldukça ışıltılı sonuçlar yaratabiliyor. Koyu mavi tonlarını karıştırma fırçasıyla uygulayarak başlayın. Sonrasında mavi-yeşil eyeliner kullanmak görünümünüzü tamamlayacaktır.

Marc Jacobs Beauty Highliner Gel Crayon in Ody

Cool Kobalt

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Rihanna’nın makyaj artisti Priscilla Ono; gri ve lacivertin kardeş rengi kobalt ile harikalar yaratmış. Kobalt rengini tüm göz kapağınıza uyguladıktan sonra; merkeze daha gri bir far uygulayın.

Morphe Cosmetics 18A Blue Ya Away Artistry Eyeshadow Palette

Lapis Lazuli Taşı

Eğer bu rengi ilk kez duyuyorsanız, Google’lamanızı öneririz. İçerisindek farklı mavi tonlarını yansıtmak için iki ayrı mavi uygulayın; biri gözün üstü diğeri alta olmak üzere…

Jeffree Star Cosmetics Blue Blood Eyeshadow Palette

Buz Mavisi

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Last day with some glitter slay: @IsabelaMoner X @DoraMovie Press Day – Mexico City . #makeup: @allanface #hair: @chadwoodhair #stylist: @waymanandmicah . Beauty Notes: Eyes: @PatMcGrath Mothership I: Subliminal Palette @NYXcosmetics Glitter in Darkside @UrbanDecay Glitter Liners in Spandex and Pyro @AnastasiaBeverlyHills Brow Wiz in Medium Brown Skin: @GlamGlow GlowLace Radiance Boosting Hydration Sheet Mask @FreshBeauty Black Tea Kombucha Facial Treatment Essence, Black Tea Firming Eye Serum, Rose Hydrating Gel Cream @DiorMakeup Backstage Foundation @Narsissist Radiant Creamy Concealer @MarcJacobsBeauty Instant Blur Finishing Powder In Siren 5 . Lips: @CTilburyMakeup Lip Pencil in Pillow Talk @MACcosmetics Clear Lip Glass . #IsabelaMoner #DoraMovie #GlitterMakeup #Glitter #SheerGlitter #SunKissed #BlueEyeahasow #Beauty #allanface

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Ice, ice, baby! Sadece tek bir parmak darbesiyle uygulayabileceğiniz bu görünüm; kolay, eforsuz ve ışıltılı!

Fenty Beauty Snap Shadows Mix & Match Eyeshadow Palette in Pastel Frost

Kutup Mavisi

Gözlerinize dikkat çekmenin en iddialı yollarından biri de rengi merkeze uygulamak. Gözünüzün tümü için daha doğal tonlarda farlar tercih edebilirsiniz. Tabii kalemle de çerçevelemeyi unutmayın.

Lime Crime Diamond Dew Glitter Eyeshadow in Tearful

Bebek Mavisi

Katie Jane Hughes, mavi farda da oldukça usta gözüküyor. Peki bu rengi uygulamanın sırrı nedir? Tüm göz kapağına uygulamak!

Stila Suede Shade Liquid Eye Shadow in Something Blue 

Indigo

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Blue Smokey Eyes and a halo of Green using my favourite @ctilburymakeup ⚡️ICONS⚡️eyeshadow palette 💋💄 on the beautiful @hannahmurre11 🦋 _👁 Icons Palette Diva Shades , bedroom black liner & full fat lashes _💋 iconic nude lip liner & Penelope pink lipstick _✨ light wonder foundation , magic away concealer , Hollywood flawless filter , flawless finish powder , film star bronze & glow & gold bar trio _#MakeupBySofiaSchwarzkopfTilbury _ _ _ _ _ _ _ _ #Beauty #Highlight #Photoshoot #Backstage #contour #Glow #Eyeshadow #lips #lipstick #love #highlighter #MakeupGuru #Goddess #Golden #Gold #Dewy #Dewyskin #Liquidliner #freshmakeup #glowingskin #beautiful #brows #goldmakeup #freshskin #summermakeup #youthfulskin

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Indigo ve denim mavisi farlar; smoky makyajın en havalı hallerini yaratmakta birebirler. Bu renkleri iyice karıştırmalısınız ve iddialı bir eyeliner ile tamamlamalısınız.

Dior 5 Couleurs Eyeshadow Palette in Defy 
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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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