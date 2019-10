Tüm Sezon Boyunca Sürebileceğiniz En İyi Sonbahar Rujları

Sonbaharla birlikte özellikle bordo ve kahve tonlarındaki rujlara olan aşkımız yeniden kabarmış durumda!

Peki sonbahar için en iyi rujlar hangileri? İşte tüm sezon boyunca sürebileceğiniz en iyi sonbahar rujları…

Pat McGrath Labs MatteTrance Lipstick in McMenamy 200

Bu renk gerçek bir klasik! Sıradaki kızlar partisine veya ilk buluşmaya saklayın! 90’lardan ilhamını alan bu ton; cilt tonunuz ne olursa olsun muhteşem duracak.

Maybelline Color Sensational The Loaded Bolds Lip Color in 795 Smoking Red

Bu renk gerçek bir klasik! Sıradaki kızlar partisine veya ilk buluşmaya saklayın!

NARS Powermatte Lip Pigment in Somebody to Love

Bu kolay uygulanabilir, gül kurusu tonundak ruju istediğiniz yoğunlukta sürerek tam mat veya yarı mat görünümler elde edebilirsiniz.

Tom Ford Lip Color in Violet Fatale

Kremsi dokusu ve Brezilya murmuru yağı içeren formülü ile yatırım sayılabilecek rujlardan.

Jane Iredale Triple Luxe Long Lasting Naturally Moist Lipstick in Ella

Hem nemlendirme hem de yüksek pigment etkisiyle; saatler boyu sürecek bir görünüme hazır olun.

Marc Jacobs Le Marc Lip Crème Lipstick in Blow

Bu derin kadifemsi mürdüm rengi; mutlaka sonbahar makyaj çantanızda olmalı. Bu Marc Jacobs rujun kusursuz bir formülü olduğunu da belirtelim.



Giorgio Armani Rouge D’Armani Matte Lipstick in 400

Klasik krımızı rujların sonbaharda çok daha ayrı güzel gözüktüğü bir gerçek.

Urban Decay Lo-Fi Lip Mousse in Boom

Mürdüm renkleri; sonbaharın olmazsa olmazlarından. Mousse yapıdaki bu ürün ile kendi tonunuzu yaratabilmeniz de cabası.

Maybelline SuperStay Matte Ink Liquid Lipstick in Voyager

Hem uygun fiyatı hem de kalıcılığı ve yapısıyla; kalbimizi çalanlardan! 16 saat boyunca bu yoğun rengin tadını çıkarın!