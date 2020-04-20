Türk Markası Farmasi, Dünyanın En İyileri Listesinde!

1950’li yıllarda Dr. Cevdet Tuna’nın kurduğu, bugün ailenin üçüncü kuşak temsilcileri Sinan Tuna ve Emre Tuna tarafından yönetilen, gelecek nesiller için girişimciliği öne çıkarmayı felsefe edinen, ABD dahil 125 ülkeye ihracat yapan Türk markası Farmasi, dünyanın en prestijli kozmetik listesinde 32. Sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi doğrudan satış sitesi Direct Selling News’ün açıkladığı 2020 verilerine göre, Farmasi, 32. Sırada yer alarak dünyaca ünlü markaları geride bıraktı. Türkiye adına global düzeyde ilk yüz firma arasına girmeyi başaran marka, Avon, Amway, Oriflame gibi dünyanın en büyük doğrudan satış kozmetik firmaları ile zirveyi zorladı.

Şu an 200 bin metrekare alanda 700 çalışanı ile üretim yapan, 2019 yılında yüzde 80 oranında büyüme gerçekleştiren, 2.5 milyon girişimci ağı ile 250 milyon dolar ciro yapan Farmasi, “Direct Selling News” listesine güvenilirlik ve büyüme oranları ile dahil oldu.

Hem kurumsal, hem küresel olarak büyüme

Türkiye’nin kozmetik ihracatında birinci markası konumuna yükselen Farmasi’nin özellikle Dr. C. Tuna ürünleri, BB ve CC Kremleri, maskaraları, gıda takviyeleri, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri yok satanlar listesinde yer aldı.

Başarının arkasında müthiş bir AR-GE ve emek var!

Bu başarının tesadüf olmadığını, arkasında müthiş bir Ar-GE yatırımı olduğunu açıklayan Farmasi Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Tuna ve Emre Tuna, “Bu tarihi başarı bir ilktir. Tüm Farmasi Ailesi olarak gece, gündüz çalışmanın karşılığını tescilli olarak almanın haklı onuru ve gururu içerisindeyiz. Bu hepimiz için bir başlangıç, asıl hedefimiz dünyanın en büyük doğrudan satış firması olmak. Sağlıklıyaşam tarzını destekleyen ürünlerimizin kalitesi ile doğru orantılı olarak ihracat talebi büyüyor, bu da Türkiye açısından da gurur verici başarıları getiriyor” dedi.