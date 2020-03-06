Twitter’a Hikaye Özelliği Geliyor

“Hikaye” paylaşımı konusunda Twitter’dan yeni bir hamle geldi!

“Hikayeler” özelliği, zamanla Instagram ve Facebook da dahil olmak üzere pek çok sosyal medya platformu için önemli bir unsur haline geldi. İlk olarak 2013 yılında Snapchat tarafından yaratılan bu özellik genişletildi, farklı sosyal medya hesaplarına uyarlandı ve şimdi de Twitter, halkaya katılan son platform olmaya kararlı.

Twitter’ın bu yeni fonksiyonu “ Fleets ” olarak adlandırılıyor – “fleets” ve “Tweetler” olarak ikiye ayrılacak- ve şu anda Brezilya’da test ediliyor. Bu özellik, diğer platformlardaki kullanımına benzer olarak, kullanıcıların kaybolmadan önce 24 saat boyunca herkese açık olacak fotoğraf, video, metin ve GIF yayınlamalarına uygun olacak. “Fleets” için beğeni / like ya da yeniden paylaşma seçeneği olmayacak.

Twitter’ın bu yeni özellik ile yaptığı açıklama şöyle; “Yaptığımız araştırmalara göre insanlar “Fleets” ortadan kalktığı için gündelik düşüncelerini paylaşma konusunda daha istekliler.”

Özelliğin uluslararası olarak ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil!