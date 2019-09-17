Unbelievable Dizisinin Genç Yıldızı Kaitlyn Dever Hakkında Bilmeniz Gerekenler

22 yaşındaki Hollywood yıldızı Kaitlyn Dever’in popülerliği bu yıl oldukça artacağa benziyor. 2019’un onun yılı olduğunu ortaya koyan pek çok an var diyebiliriz. Dever’ı bu yıl ilk olarak Mayıs 2019’da gösterime giren Booksmart filminde izlemiştik. Sonrasında da Them That Follow filminde karşımıza çıktı.

Şimdilerde ise, 2015 Pulitzer Ödüllü bir makaleden uyarlanan ve gerçek bir suç hikayesini anlatan Netflix’in orijinal yapımı Unbelievable dizisinde yer alıyor.

Peki, yıldızı parlamaya hazır olan bu genç oyuncuyu daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Kaitlyn Dever’in ilk önemli işi Timothée Chalamet ve Steve Carell ile birlikte yer aldığı biyografik drama Beautiful Boy filmi olmuştu.

Phoenix’te doğan Dever, babasının işi sebebiyle ailesiyle Dallas’a taşınıyor. Dokuz yaşında, ailesini oyunculuk denemelerine katılma konusunda ikna etmesiyle de hikayesinin yönünü değiştiriyor. Seçmelerde başarılı bir iş çıkaran Dever, bir Barbie reklamında oynama şansı yakalıyor. Daha sonra ise irili ufaklı pek çok yapımda yer alarak kamera önüne ısınmaya başlıyor. Kamera önü oyunculuğu dışında ise kız kardeşi Mady ile kurduğu folk pop grubunda yer almakta.



