Ünlü Çiftlerin Astrolojik Uyumları

Aşk ve ilişkiler her zaman için en sevdiğimiz konu başlıklarından! Bunun en büyük nedeni de; başkalarıyla olan ilişkilerimiz aracılığıyla kendimiz hakkında çok şey öğreniyor olmamız. Tabii işin astroloji boyutu da ilgimizi fazlasıyla çekiyor. Sonuçta burç uyumluluğu ilişkilerin önemli bir parçası.

Koç ve Oğlak uyumu işe yarayabilir mi? Balık için en uygun burç hangisi? Bir kişinin ilişki durumu ne olursa olsun, herhangi bir burç eşleşmesinin birlikte iyi çalışabileceği, ikna olunan gerçeklerden, değil mi? Elbette ki, her ilişkinin dinamiği farklı ve sadece burç uyumlarına göre şekillenemez ama… Pratik bir şekilde astrolojik uyumluluğu görmenin en iyi yollarından biri de; sevdiğimiz ünlülerin aşk hayatlarında geçiyor. Bir ilişkiyi kurabilen ve bozan birçok faktör olsa da, ünlü insanlar arasındaki romantik bir bağlantının astrolojisi ufak aydınlatmalara sebep olabilir. Aşağıda, yıldız çiftlerin astrolojik uyumları yer alıyor. Bakalım, bu burçlar ve ünlüler sizin için de doğru eşleşmede mi?

#1 Beyoncé (Başak) ve Jay-Z (Yay)

Beyoncé (Başak) ve Jay-Z (Yay)

İlk bakışta pratik bir Başak ile özgür ruhlu bir Yay asla yan yana iyi bir fikir değil gibi gelebilir, ancak Beyoncé ve Jay-Z bu durumu biraz yumuşatmış gibi görünüyor! Başak’ın şiddetli iş ahlakı ve sarsılmaz tutkusunu vizyoner tavırla eşleştirdiğinizde bize durumun ne olduğunu tam olarak gösteriyor. Yay’ın büyük yürekli sevgisi de dahil olunca aşk kaçınılmaz oluyor.

Jay Z ve Beyoncé 2008 yılındaki evliliklerinden bu yana güçlü bir çift olarak hayatlarına devam ediyorlar. Astrolojik işaretlerindeki belirgin farklara rağmen inanılmaz bir kimyaya sahipler. Beyoncé bir Başak, Jay Z bir Yay. Yay burcu sosyalleşmeyi severken, Başak burcu biraz daha muhafazakar durmayı tercih ediyor. Birincisi özgür ruhlu (Jay-Z), ikincisi topraklanmış ve şansa inanan Yay aksine sıkı çalışmaya ve özveriye inanıyor. Başak, mükemmellik peşinde koşarken Yay’lar ise daha “olduğun gibi gel” tutumuna sahipler. Beyoncé, hayatını kontrol etmeyi amaçlarken Jay Z, özgür ruhlu, iplere bağlı olmayan bir bakış açısına sahip. Söylemeye gerek yok, bu çok sıradışı bir eşleşme. Ancak, çift güçlü ve dirençli çıktı.

#2 Kim Kardashian (Terazi) ve Kanye West (İkizler)

Kim Kardashian (Terazi) ve Kanye West (İkizler)

Ortak ihtiyaçlar konusunda ideal bir eşleşme yaşayan iki burç! Yüksek sosyal hayat ve popülerlik… İkizler erkeğinin esnekliği ve mutlu şans doğası, Terazi kadının da hakim liderliği mükemmel eşleşmeyi ortaya çıkarıyor. Bu iki burcun, bir ekip olarak birlikte çalışma ve birbirlerini tamamlama yetenekleri şaşırtıcıdır. İkizler erkeği Terazi kadınının ihtiyaçlarına duyarlıdır ve onu arzu ettiği hayal dünyasında yaşatır.

İkizler erkeği, Terazi kadınını inanılmaz, maceracı bir aşk olarak adlandırılabilecek bir roller coaster yolculuğuna çıkarır ve Terazi kadını buna uymaktan çok mutlu olur. Farklı bakış açılarına ve ilgi alanlarına sahip olabilirler, ancak onlara karşı olasılıklar ne kadar olursa olsun, tüm fırtınalardan başarıyla çıkabilirler. Terazi ve İkizler sadece birbirlerini tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda çok iyi de bir takım olurlar.



#3 Chrissy Teigen (Yay) ve John Legend (Oğlak)

Chrissy Teigen (Yay) ve John Legend (Oğlak)

Ateşli ve hareketli Yay’ı toprağa bağlı tutmak için bir ekip arkadaşına ihtiyaç olabilir. Pragmatik ve çalışkan bir Oğlak erkeğinin ise zaman zaman gevşemesine yardımcı olmak için mutlu bir şanslı ortağa ihtiyacı var. Hayatın parlayan tarafına bakın; Chrissy Teigen ve John Legend, mükemmel bağlantıyı kurmuş gibi. İkisinin en önemli noktası ise; aynı duygusal dili konuşuyor olmaları. Cinsel kimyalarının uyumu da oldukça çarpıcı!

#4 Justin Bieber (Balık) ve Hailey Beiber (Yay)

Justin Bieber (Balık) ve Hailey Beiber (Yay)

Romantik bir Balık ile eşleşen ateşli bir Yay için çok fazla ortak nokta söz konusu. Paylaşılan ruhsal değerleri, benzer bir dünya görüşü ve “gerçek aşk” ile romantizme yaklaşmaları… Justin ve Hailey Bieber’ın neden aşık olduklarını ve düğümü iki kez bağladıklarını görmek zor değil. Neredeyse doğaüstü açıdan güçlü bir çekim yarattıkları ortada.

#5 Meghan Markle (Aslan) ve Prens Harry (Başak)

Meghan Markle (Aslan) ve Prens Harry (Başak)

Dünyadaki kasırgaya rağmen, her ikisi de aşk fırtınasının üzerine yürümeyi tercih ediyorlar. Spot ışıklara yabancı olmasalar bile; Meghan Markle gibi mega watt’lı bir Aslan burcunun, sadece onun parlamasını destekleyen, tıpkı Harry gibi bir Başak’a ihtiyacı var. Zor seven Başak’lar için ise mükemmel eşleşmeyi buldukları partneleri oldukça kıymetlidir.

#6 Jennifer Lopez (Aslan) ve Alex Rodriguez (Aslan)

Jennifer Lopez (Aslan) ve Alex Rodriguez (Aslan)

Sizinle aynı güneş işaretini paylaşan biriyle çıktığınızda, kendinizle çıkmaya benzediği söylenir. Ama inanılmaz kendine güvenen, karizmatik ve yetenekli bir Aslan olduğunuzda, işler değişebilir mi? Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez hiç öyle düşünmüyor belli ki. Bu çifti özellikle sevimli yapan şey, aynı spot ışıkları sevgiyle paylaşıyor olmaları.