Ünlü İsimlerden İlhamla Bahar Kombini Önerileri

Bahar aylarında renklenen dolaplar, sokaklarda daha renkli ve enerjik bir stili de beraberinde getiriyor. Bu baharda kombinlerinizi oluştururken zorlanmamak için ünlülerin stillerinden ilham almaya ne dersiniz?

Son dönemde oluşturdukları kombinlerle çok konuşulan ünlü isimleri sizler için bir araya getirdik. Stillerinin yıldız parçalarını hep birlikte inceleyelim:

Olivia Culpo’nun Trençkot Stili

Risksiz ve günlük şıklığı yansıtan bir kombinle karşı karşıyayız. Bu kombinin iki önemli unsuru var. Bedeninize kusursuz bir şekilde uyacak jean pantolon ve boyunuza uygun uzunlukta trençkot.

Olivia Culpo sokak stili

Haki renkteki trençkotun iç astarındaki kırmızı detayı ise çok sevdik! Culpo gibi bu kombini beyaz kısa topuklu ayakkabılarla tamamlayabileceğiniz gibi beyaz sneaker da giyebilirsiniz.

Priyanka Chopra’dan Bahara Çiçek Esintileri

Baharın en sevdiğimiz yanı elbette dört bir yanda beliren çiçekler. Her yer yeşillenmişken kombinleriniz de bundan nasip alsın istiyorsanız çiçek desenli parçalara yönelebilirsiniz.

Priyanka Chopra stili

Söz konusu çiçek deseni olduğunda kombin yapmak zor olabiliyor. Bu yüzden tek parça kıyafetler en iyisi. Elbiseler ve tulumlardan söz ediyoruz! Ya da Priyanka gibi aynı desenden bir takım da kullanabilirsiniz.

Alexa Chung’ın Denim-on-denim Kombini

Alexa Chung’ın denim şort ve denim gömlek ile yarattığı bu spor şık stili çok sevdik.

Alexa Chung’ın jean stili

Alexa bu stile kendi imzasını klasik lame topuklu terliklerle katıyor. Bu içerikte yer almasını sağlayan da kesinlikle bu farklı tercihi! İlk bakışta yukarıdan aşağı doğru kombini incelediğinizde aklınızın bu stili spor ayakkabılarla tamamladığına eminiz. Siz de Chung gibi farklılaşın ve risk alın!

Cara Delevingne’in Lila Takımı

Cara Delevingne sezonun en sevilen renklerinden lilalar içerisinde!

Cara Delevingne davet stili

Lila ceket ve kumaş pantolonu beyaz basic tişört ile tamamlayın. Ayakkabı olarak da beyaz topuklu botlardan yararlanın.

Doutzen Kroes’dan Jean ve Blazer Kombini

Jean pantolon ve beyaz gömlek kombinini daha iyi hale getirmenin yolu nedir? Elbette iddialı bir renge sahip blazer ceket!

Doutzen Kroes sokak stili önerisi

Doutzen’ın canlı saks mavisi rengindeki blazer ceketinin kombini bambaşka bir boyuta taşıdığını inkar edemeyiz.

Bella Hadid’in Bahar Enerjisi

Bella Hadid gibi piknik ruhunu pötikare desenli pantolonunuza yansıtabilirsiniz.

bella hadid’in ilham veren kombinleri

Bu kombini tıpkı Bella gibi beyaz crop üst ve oversize ince bir ceketle tamamlamak akıllıca olacak.

Elsa Hosk ile Parti Zamanı

Elsa Hosk gibi renklenin! Parlak 70’lerin disko etkisindeki pantolonunu eğlenceli bir tişörtle tamamlayan Elsa oldukça enerjik görünüyor.

elsa hosk’tan günlük kombin

Kombine yaptığı feminen dokunuş ise kırmızı stilettolardan oluşuyor!

Zoe Kravitz’den Renk Uyumuyla Kalp Çalan Kombin

Zoe’nin bu görünümüne baktığınızda ne kadar rahat olduğunu adeta hissedebilirsiniz.

Zoe Kravitz sokak stili

Bol pijama desenli pantolonunu sarının tonlarında bir kazak ve uzun kaftan ceketle tamamlayan Zoe ayakkabı olarak da loaferları tercih ediyor.

Romee Strijd’in Eşofman Şıklığı

Kombinlerinizi eşofmanla oluşturmaktan korkmayın. Eşofmanınızın üstüne yine aynı kumaştan crop üstler giyerek stilinizi tamamlayabilirsiniz.

Romee Strijd stil ilhamı

Yağmurlu günlerde siz de Romee gibi kombininizi ince bir yağmurlukla taçlandırabilirsiniz.

Rosie Huntington-Whiteley’den Aksesuarın Gücünü İspatlayan Kombin

Rosie stil ilhamı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden! Minimal stili ve karakteristik tasarımlardaki tercihleriyle her giydiğini yakıştıran Rosie, deri elbisesiyle kalbimizi kazandı.

Rosie Huntington-Whiteley elbise kombini

Siz de Rosie gibi bu baharda deri elbiselere şans verebilirsiniz. Deri elbiselerinizi havalı aksesuarlarla tamamlamayı ihmal etmeyin.