Ünlü İsimlerin Dikkat Çeken 2019 Halloween Kostümleri

31 Ekim Cadılar Bayramı bu yıl da Hollywood ünlüleri açısından dolu dolu geçti diyebiliriz. Kutlamalara çok daha önceden başlayan ünlü isimler katıldıkları partilerden nefes kesen kostümleriyle bazı fotoğraflar da paylaşmayı ihmal etmediler.
2019 yılının en iyi Halloween kostümlerini sizler için derledik:
Bella Hadid bu yıl pixie kesim saçlarıyla Fred Çakmaktaş kılığına bürünmeyi seçti.
Nina Dobrev şarkıcı Billie Eilish’in dikkat çeken stilini cadılar bayramı görünümüne uyarladı.
Kylie Jenner‘dan deniz kızı Ariel’e seksi bir yorum.
Ciara ve eşi bu cadılar bayramında ilhamlarını Beyonce ve Jay-Z’nin Apeshit klibinden aldı.
Jessica Biel bu yıl en çok güldüren isimlerden biri oldu. Biel, eşi Justin Timberlake‘in NSYNC grubu dönemindeki stiline büründü. Timberlake ise bir mikrofon olmayı tercih etti! Sizce de birbirlerini muhteşem bir şekilde tamamlamıyorlar mı?
Reese Witherspoon’un ikonikleşmiş filmi Legally Blonde’un Elle Woods karakterine bürünen Kim Kardashian kesinlikle favorilerimizden oldu.
Oyuncu Dakota Fanning duş lifi ve saçındaki plastik ördek ile küvet içerisinde!
Cadılar bayramı etkinliklerinin en ilgi gören kostümlerinden biri şüphesiz ki Audrey Hepburn’ün Breakfast at Tiffany’s filmindeki bu kombini. Kate Beckinsale 2019’da bu görünümü tercih edenlerden oldu.
Şu sıralar bebeğini kucaklamak için gün sayan Ashley Graham Jessica Rabbit kostümüyle.
Elizabeth Hurley ilhamını Kill Bill’den aldı.
Genç oyunculardan Camila Mendes kostüm olarak Rick and Morty çizgi dizisini tercih etti.
Demi Lovato‘nun Marie Antoinette kostümüyle oldukça hoş görünüyor.
Cardi B ilhamını Poison Ivy’den aldı.
Nicki Minaj, DC evreni karakteri Harley Quinn kostümüyle!