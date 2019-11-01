Ünlü İsimlerin Dikkat Çeken 2019 Halloween Kostümleri

31 Ekim Cadılar Bayramı bu yıl da Hollywood ünlüleri açısından dolu dolu geçti diyebiliriz. Kutlamalara çok daha önceden başlayan ünlü isimler katıldıkları partilerden nefes kesen kostümleriyle bazı fotoğraflar da paylaşmayı ihmal etmediler.

2019 yılının en iyi Halloween kostümlerini sizler için derledik:

Bella hadıd’ın kısa saçları büyük beğeni topladı

Bella Hadid bu yıl pixie kesim saçlarıyla Fred Çakmaktaş kılığına bürünmeyi seçti.

Nına dovrev’ın cadılar bayramı seçimi

Nina Dobrev şarkıcı Billie Eilish’in dikkat çeken stilini cadılar bayramı görünümüne uyarladı.



KYLIE JENNER KIRMIZI PERUĞUYLA BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNÜYOR

Kylie Jenner‘dan deniz kızı Ariel’e seksi bir yorum.

Cıara beyonce kılığında!

Ciara ve eşi bu cadılar bayramında ilhamlarını Beyonce ve Jay-Z’nin Apeshit klibinden aldı.

Jessıca bıel justın tımberlake olursa

Jessica Biel bu yıl en çok güldüren isimlerden biri oldu. Biel, eşi Justin Timberlake‘in NSYNC grubu dönemindeki stiline büründü. Timberlake ise bir mikrofon olmayı tercih etti! Sizce de birbirlerini muhteşem bir şekilde tamamlamıyorlar mı?



KIM KARDASHİAN “BU NASIL SARIŞIN” FİLMİNDEN ESİNLENDİ

Reese Witherspoon’un ikonikleşmiş filmi Legally Blonde’un Elle Woods karakterine bürünen Kim Kardashian kesinlikle favorilerimizden oldu.

Dakota Fanning Halloween görünümü

Oyuncu Dakota Fanning duş lifi ve saçındaki plastik ördek ile küvet içerisinde!

Kate Beckinsale’ın AUDREY HEPBURN KOSTÜMÜ

Cadılar bayramı etkinliklerinin en ilgi gören kostümlerinden biri şüphesiz ki Audrey Hepburn’ün Breakfast at Tiffany’s filmindeki bu kombini. Kate Beckinsale 2019’da bu görünümü tercih edenlerden oldu.

Jessica Rabbit KOSTÜMÜYLE ASHLEY GRAHAM

Şu sıralar bebeğini kucaklamak için gün sayan Ashley Graham Jessica Rabbit kostümüyle.

Elizabeth Hurley’nin kill bill kostümü

Elizabeth Hurley ilhamını Kill Bill’den aldı.

Rick and Morty kostümüyle camila mendes

Genç oyunculardan Camila Mendes kostüm olarak Rick and Morty çizgi dizisini tercih etti.

DEMİ LOVATO’NUN KUSURSUZ HALLOWEEN MAKYAJI

Demi Lovato‘nun Marie Antoinette kostümüyle oldukça hoş görünüyor.

CARDI B VE POISON IVY GÖRÜNÜMÜ

Cardi B ilhamını Poison Ivy’den aldı.

Nicki minaj’ın harley quinn kostümü

Nicki Minaj, DC evreni karakteri Harley Quinn kostümüyle!