Ünlü İsimlerin “Imagine” Şarkısını Seslendirmeleri Tepki Çekti

“Hayal et bütün insanların, bu gün için yaşadığını… “

John Lennon‘ın hit şarkısı “Imagine”in bu ünlü sözlerini, bu sıralar sosyal medyada pek çok ünlü ismin COVID-19 salgını döneminde moral amacıyla mırıldandığını görmek mümkün.

Gal Gadot’un “Karantinada 6. günüm ve geçirdiğim günlerin üzerimde filozofik bir etkisi oldu. Virüs biliyorsunuz ki tüm dünyayı etkiledi. Kim olduğun, nereli olduğun önemli değil, hepimiz bu işin içindeyiz.” notuyla; İtalya’da trompetiyle Imagine çalan bir adamdan ilhamla paylaştığı video; kısa sürede ünlü isimler arasında viral hale geldi.

ünlü isimler ımagıne şarkısını seslendirdi

Natalie Portman, Amy Adams, Zoë Kravitz, Sarah Silverman, Jimmy Fallon, James Marsden, Will Ferrell, Cara Delevingne, Norah Jones, Kristen Wiig, Lynda Carter (orijinal Wonder Woman), Jamie Dornan, Ashley Benson gibi isimlerin de Imagine şarkısını seslendirken çektikleri videolar ise internetten karışık tepkiler aldı.

Sosyal medyada bu hareketi sevenlerle birlikte tepki gösterenler de oldu. Pek çok insan zengin ve ünlü insanların bağış yapmak yerine bu tarz videolar çekmesini saçma bulduğunu belirtti.

“Zengin insanların milyon dolarlık malikanelerinden ‘ Mülkiyetin olmadığını hayal et ‘ sözlerini söylemesi bana hiç de ilham vermiyor” şeklindeki tepkiler ise bunun en güzel örneği.

CELEBS: If only there were something we could do.



PEOPLE: Donate some of your millions to food banks?



CELEBS: There must be a way to help.



PEOPLE: Support health workers like Gary Neville did? Imagine they could use some help.



CELEBS: Wait… did you say “Imagine”? — Pundamentalism (@Pundamentalism) March 19, 2020

The celebrities “singing” Imagine … pic.twitter.com/dZVPSUxqt5 — Pete Burns’ Confiscated Coat (@harrisonjbrock) March 19, 2020

*Gal Gadot and celebrities sing "Imagine"*



Twitter: pic.twitter.com/JPlrpClEVw — Kevin Mantra 🌍☄🐍 (@mantrakevin) March 19, 2020