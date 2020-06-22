Ünlü İsimlerin Sosyal Medyada Babalar Günü Mesajları

Ünlü isimler de sosyal medya hesapları aracılığıyla Babalar Günü’nü kutlamayı ihmal etmedi. İşte yıldız isimlerin pozitif kareleri eşliğinde paylaştığı Babalar Günü mesajları…

Kraliyet Ailesi

Prens William; hem çocuklarıyla paylaştığı sevimli kare ile hem de babasıyla paylaştığı fotoğrafıyla Babalar Günü’nü kutladı. Aynı zamanda 21 Haziran, Prens William’ın da doğum günüydü.

Gisele Bundchen

Dünyaca ünlü süpermodel Gisele Bündchen; eşi Tom Brady’nin Babalar Günü’nü bu kare ve “Bizi bu şekilde sevdiğin, her zaman bizimle ilgilendiğin ve kendimizi güvende hissetmemizi sağlayan için teşekkür ederim. Seni çok seviyoruz!” notuyla kutladı.

David Beckham

David Beckham hem kendi babasının hem de UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak tüm babaların bu özel gününü kutladı.

Victoria Beckham

Victoria Beckham eşi David Beckham’ın Babalar Günü’nü bu eğlenceli post ile kutladı.

Catherine Zeta Jones

Ünlü oyuncu, eşi Michael Douglas’ın Babalar Günü’nü bu kalabalık aile karesiyle kutladı.

Matthew McConaughey

Oscar Ödüllü oyuncu Matthew McConaughey de Babalar Günü’nü çocuklarıyla özel bir kare ile kutlayanlar arasındaydı.

Alex Rodriguez

“Bugünü bu insanlarla geçirdiğim için kutsanmış ve minnettar hissediyorum. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun!”

Kim Kardashian

“En iyi babanın Babalar Günü kutlu olsun! Hayatı bu kadar eğlenceli hale getirdiğin için teşekkürler. Çocuklarımıza harika bir hayat veriyorsun! Seni çok seviyorum!!!

Katherine Schwarzenegger

Marvel yıldızı Chris Pratt ile ilk çocuklarını bekleyen Katherine Schwarzenegger; hem Pratt’in yeni yaşını hem de Babalar Günü’nü kutladı.