Ünlü İsimlerin Sosyal Medyada Babalar Günü Mesajları

Yıldız isimler, Babalar Günü mesajlarını sosyal medya üzerinden vermeyi ihmal etmediler. İşte öne çıkanlar...

Prens Harry & Meghan Markle

David Beckham

Chris Pratt

Kim Kardashian

Chris Evans

Demi Lovato

Dua Lipa

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Happy Fathers Day! We love you so much. ❤️

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Hilary Duff

Neil Patrick Harris

Cardi B

Katherine Schwarzenegger

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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