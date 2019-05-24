Ünlü Makyaj Artisti Nam Vo’dan Işıltılı Bir Cilt İçin 5 Mantra

Eğer Instagram’da güzellik hesaplarını takip ediyorsanız; Nam Vo‘yu duymamış olmanıza ihtimal vermiyoruz! Profesyonel makyaj artisti ve Marc Jacobs Beauty‘nin artistik elçisi olan Nam Vo; özellikle ışık saçan ıslak makyaj uygulamaları ile ünlü.

Makyaj kariyerine ilk olarak striptiz kulüplerinde başlayan Nam Vo, sonraki 10 yılda global bir fenomene dönüştü. Rosie Huntington-Whiteley, Kylie Jenner ve Chrissy Teigen gibi yıldızların makyaj artisti olan Nam Vo, özellikle gerçek bir aydınlatıcı gurusu.

İşte ışıltılı makyaj kraliçesi Nam Vo’dan, ışık saçmanın 5 sırrı…

Nemlendiriciden Önce Peeling Yapın

Nemlendirici söz konusu olduğunda piyasada harika formüllere sahip nemlendiriciler var ancak eğer yüzünüzdeki ölü deriyi atmazsanız; krem cildinize iyice nüfuz etmeyecektir. Özellikle ananas enzimine sahip ürünler cilalı gibi görünen bir cilt yaratmak için idealdir.

Cilt bakım ürünlerinizi fondöteninize karıştırın

Cilt bakım ürünleri ve makyajın iyice iç içe geçtiği bir dönemdeyiz. Genelde yağları, primerları ve mistleri fondötenime karıştırmaktan hoşlanıyorum.

Işıltıyı yakalayın

Işıltı aslında nerede ve ne zaman olduğuna göre değişir. Dergi çekimleri için bira abartıyorum ama normal hayatta kadınlar sadece sağlıklı ve nemli ışıldayan bir cilt istiyor. İçerden gelen ışıltı görünümü için her şey katmanlarla alakalı. Genelde merkeze daha açık bir ürün uygularım sonrasında highlighter, bronzer ve kontür ile çalışırım. Her şey yapılar ve onları nasıl katmanladığınızla ilgili. Krem, sonra toz ve sonra belki mist…

Tüm yüzünüzü pudralamayın

Küçük bir fırça ile genelde T bölgesini ve burun çevresini pudralıyorum. O kadar çok pudra uygulaması yağ dengenizi bozacağından uzun vadede yaşlanmaya neden olabilir. Yağlı olmak aslında biraz doğaldır. Hepimiz buna sahibi. Yanakların biraz ışıldamasında sakınca yok. Sadece burun ve dudak çevresinde bu olduğunda hoş durmayabilir.

Cildinize yatırım yapın

Güneşten uzak durun ve bolca SPF kullanın! Cilt konusu genetik olduğu kadar yaşam tarzıyla da ilgilidir.İyi bir cildin illüzyonunu yaratmaya çalışmak yerine, iyi bir cilt için çalışın.