Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde daha fazla zaman geçirmek, pratik atıştırmalıklar konusunda da kendimizi ustalaştırmamızı sağlayacak yönünde.

Eğer bu konuda ünlü modelleri referans almaya hazırsanız, başlıyoruz. Kusursuz fiziklerini sadece genetiklerine borçlu olduklarını düşünüyorsanız da yanılıyorsunuz. Açlık krizlerinde yaptıkları sağlıklı ve lezzetli seçimler ile de bu durumu destekliyorlar. İşte ünlü modellerden sağlıklı atıştırmalık önerileri:

Kendall Jenner

Pizza, hamburger ve kızarmış tavuk fanı olan Kendall Jenner’ın moda haftaları öncesindeki rutini oldukça basit: Bol bol elma yemeyi ve Kusmi Tea’nin Detoks Çayı’nı tercih ediyor.

Liu Wen

Ünlü model taze meyve sularını beslenme rutininden asla eksik etmiyor. C Vitamini açısından bunun önemine fazlasıyla inandığının da altını çiziyor. Yağlı besinlerden uzak durmaya çalışıyor çünkü vücudun bu besinleri sağlıklı bir şekilde işlemeyeceğinin farkında.

Devon Windsor

Ünlü model beslenme konusunda dengeden hoşlanıyor. Instagram’ında pizza ve dondurma görebileceğiniz kadar bol bol taze meyve ve hindistan cevizi de görebilirsiniz.

Gigi Hadid

McDonald’s sevgisiyle tanınan Gigi Hadid kusursuz fiziğini daha çok sık sık yeşil meyve sularını tüketmesine borçlu.

Jasmine Tookes

Sık sık elma ve fıstık ezmesi tükettiğini söyleyen ünlü Victoria’s Secret meleği şunu da eklemeden geçemiyor: “Badem ezmesine de bayılırım!”

Josephine Skriver

Ünlü model açlık krizleri için çantasında her zaman bir paket fındık bulundurduğunu söylüyor. Daha fazlası için mi? “Kesinlikle çikolata” diyor!

Karlie Kloss

Glutensiz sağlıklı cookie’leriyle de ünlü olan top model, sağlıklı atıştırmalık seçeneğini bulmuş bile.

Alessandra Ambrosio

Özellikle doğum sonrası diyetinde favori antioksidanlarını kullandığını söyleyen ünlü modelin tercihi bitter çikolata.

Lindsey Ellingson

Avokadolu tost ve taze meyveleri seven modelin favorisi ise yeşil meyve suları.

Martha Hunt

Tam bir badem ezmesi tutkunu olduğunu söyleyen Hunt, yaptığı smoothielerin içine mutlaka bir kaşık dolusu kattığını söylüyor.

Miranda Kerr

Kırmızı meyvelerin tümünü sevdiğini söyleyen model, özellikle böğürtlenlerin favorisi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda dolabında her zaman noni suyu ve aloe vera bulunuyor.

Sara Sampaio

Pankek, milkshake ve pizza hayranı olan Sampaio, eğer öğle saatlerinde açlık krizi geçirirse çözümü muz yemekte bulduğunu söylüyor.

Taylor Hill

Cips yemeyi çok sevdiğini söyleyen Hill, aradaki dengeyi sağlıklı smoothieler ve çiğ badem ile kuruyor.