Ünlü Modellerden Victoria’s Secret İle İlgili Şaşırtan İtiraflar

Victoria’s Secret şovlarının sona ermesiyle markaya ait pek çok gerçek görüş ortaya çıkmaya başladı. Bazı kesimler tarafından kadınları görünüş olarak bir kalıba soktuğu düşünülen markanın her ne olursa olsun yıllarca büyük ses getiren işlere imza attığı inkar edilemez.

Pek çok model kariyerine Victoria’s Secret defilelerinde başladı ve fantasy bra ile melek kanatları modellik dünyasında adeta ileriye dönük bir kariyer adımı olarak görüldü. Bazıları için cazibe mekanizması olan marka algısı kimi isimler içinse gerçek bir hayal kırıklığı oldu.

Bu hayal kırıklığını yaşayan isimlerden biri de Karlie Kloss. 2015’te markayla sözleşmesini sonlandıran Karlie Kloss verdiği bir röportajda düşüncelerini tüm açıklığıyla dile getirdi: “Victoria’s Secret ile çalışmayı bırakmaya karar vermemin sebebi, kim olduğumu ve dünyadaki genç kadınlara güzellik ile ilgili vermek istediğim mesajı yansıtmamasıydı.”

Geçtiğimiz günlerde model Kate Upton, Victoria’s Secret şovunun iptali söylentilerine dair şu şekilde bir açıklama yaptı: “Aynı vücut tipini görmekten bıktık. Artık her beden dahil edilmeli. Her kadının temsil edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde çok sıkıcı.”

Victoria’s Secret denildiğinde akla gelen ilk isimlerin başında şüphesiz ki Gisele Bündchen geliyor. Bündchen 2006 yılında marka ile yollarını ayırmıştı. Ünlü model Lessons: My Path to a Meaningful Life kitabında sürece şu cümlelerle değiniyor: “Az ve daha az. Sadece bir bikini veya tanga giy, pistte yürü, fotoğraf çekil. Kuyruk, pelerin, kanatlar… Lütfen, beni biraz örtecek bir şeyler verin. Sözleşmemi bitirdiğimde hayatımda farklı bir yerdeydim ve artık orada çalışmaya devam etmek istediğimden emin değildim.“

Her ne kadar sahne şovları ve müzikal performanslarıyla bir kült haline gelmiş Victoria’s Secret şovlarını hafızalarımızdan silemeyecek olsak da ünlü kadınların bu düşüncelerine hak vermemek elde değil.