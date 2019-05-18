Ünlü Modellerin Kolayca Uykuya Dalmak İçin Kullandıkları Yöntem

Uyku müzikleri hayatınızdaki yeni favoriniz olabilir.

Eğer kolayca uykuya dalmak konusunda sorun yaşıyorsanız ve geceleri sonu gelmeyen Instagram mesaileri yapıyorsanız artık göz altlarınızı sorun etmenizin vakti gelmiş demektir.

Merak etmeyin, uyku konusunda yalnız değilsiniz. Bella Hadid ve Taylor Hill gibi ünlü modeller de özellikle bir kaç haftadır uyku konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden isimler.

Fotoğraflar: Pinterest

Fotoğraflar: Pinterest

Hill, “Uyku benim için oldukça önemli. Özellikle geceleri çok fazla şey düşünen biriyim, düşünmeden duramıyorum. Bu yüzden ben de meditasyon müzikleri dinlemeye başladım. Spa gibi yerlerde dinlediğimiz müziklerden… Eğer jet-lag isem veya uykuya bir türlü dalamıyor, düşüncelerle boğuşuyorsam; bu tarz müzikler gerçekten çok yardımcı oluyor. Müziği dinlemenizle birlikte beyniniz kendisini uyku moduna alıyor ve kolayca uykuya dalıyorsunuz çünkü rahatladığınızı hissediyorsunuz. ” şeklinde açıklıyor.

Fotoğraflar: Pinterest

Uzun süredir yüzü olduğu Dior markası için şehir şehir gezen Bella Hadid de aynı sorundan muzdarip ve o da çözümü aynı taktikte bulanlardan. “Meditasyon müziği kesinlikle kolayca uykuya dalmama sebep oluyor. Online müzik uygulamalarından kolayca playlistlere ulaşabilirsiniz. Hepsi spesifik parçalar; track 1, meditation track 2 diye gidiyor. 5 dakikada uykuya dalmama yardımcı oluyor” diyor Bella Hadid.

Fotoğraflar: Pinterest

Yıllar boyunca bilim adamlarının yaptığı çalışmalar da bu taktiği doğrular nitelikte. Bu çalışmalardan birinde deneklerin uyku kalitesinin arttığıgörülürken, diğerinde daha kolay uykuya daldıkları ispatlandı. Üstelik gece boyu daha az uyanmaları da çıkan sonuçlar arasında.

Aslında asıl sır, keyif aldığınız dinlendirici müziği bulmakta. Bir başka çalışmada insomnia hastalarının Klasik Batı Müziği eşliğinde daha kolay uykuya daldıkları kanıtlandı. Ancak araştırmalar yine de uyku müziği olarak daha doğal tınılar kullanmanız gerektiğini gösteriyor. Zira müzik bazen farkı reaksiyonlara neden olabilir, yani eğer yeni Drake albümü çok sevdiyseniz ve dinlerken ayağınızla ritm tutmadan duramıyorsanız; bu muhtemelen sizin için iyi bir uyku müziği olmadığını gösteriyor.

Eğer uykuya dalma konusunda özel bir liste arıyorsanız, bu playlist’e göz atabilirsiniz.