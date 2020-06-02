Ünlü Tasarımcı Virgil Abloh’a 50 Dolarlık Bağış Tepkisi

Amerika’da George Floyd’un ölümüyle başlayan protestolar tüm ülke geneline yayılırken; ünlü isimler de protestolarda tutuklananlar için maddi destekte bulunuyor.

Ancak ünlü tasarımcı Virgil Abloh‘un bağış miktarı sosyal medyada alay konusu oldu.

Kendi markası Off-White ile kısa çapta küresel bir modaevi yaratan ve Louis Vuitton’un erkek koleksiyonlarının kreatif direktörü olan 39 yaşıdaki Abloh; Instagram hikayelerinde protestolarda tutuklananlar için 50 dolar bağışladığını yazdı.

“Sizden deli gibi ilham alıyorum. Bu para George Floyd protestoları için kefalet fonuna ihtiyacı olanlara…” dedi ve ekledi “eğer acınızı dindiriyorsa mağazaları yağmalayabilirsiniz.”

Tasarımcının ürünlerini satan RSVP Gallery de yağmalanan dükkanlar arasında bulunuyor.

Abloh’un bağışı konusunda ise tepki gecikmedi.

I should be sleep, but I’m up thinking about how Virgil Abloh donated $50 and then told people — Brittany Luse (@bmluse) June 1, 2020

Virgil Abloh selling socks that's worth the same as mortgages and said here's $50 my brother fight the power. — Ahmed/Official A&R for OVO Records (@big_business_) June 1, 2020

people should donate whatever they want, but man … virgil abloh really just donated 11% of one off-white belt pic.twitter.com/UCmHLxJh0A — Derek Guy (@dieworkwear) June 1, 2020

Abloh’un ürünlerinin fiyatlarına oranla yaptığı bağış Twitter’da alay konusu oldu.

Son olarak Chrissy Teigen’ın 100.000 dolarlık bağışı tepki çekmiş; Teigen da bağışı 200.000 dolara çektiğini açıklamıştı.