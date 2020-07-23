Ünlülerden Kendinizi Olduğunuz Gibi Sevmeniz İçin İlham Verici Sözler

Bazen hayatınızda en güçlü olmanız gereken dönemde kendinize yeterince güvenmiyor olabilir, adım atmaktan korkabilir veya aynadaki yansımanız üzerine çok düşünüyor olabilirsiniz. Tüm bunların temelinde yatan özgüven problemi konusunda, aynı sorunlarla başa çıkan ünlü isimlere kulak vermeye ne dersiniz?

İşte sonrasında daha iyi hissedeceğinize inandığımız; ünlü isimlerden kendinizi daha çok sevmenizi sağlayacak ilham verici sözler:

Sophie Turner

“Kendiniz olun. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın ve sınırların sizi durdurmasına izin vermeyin. Bunu ben de uygulamaya çalışıyorum.”

Madonna

Kim olduğunuz önemsiz, ne yaptığınız önemsiz, nereden geldiğiniz önemsiz; her zaman kendinizin daha iyi bir versiyonu olabilirsiniz.

Emma Stone

“Bir genç kadın olarak en büyük dileğim kendimize daha nazik olmamız; böylece çevremizdeki herkese karşı da daha nazik olabiliriz. Kendinizi ve çevrenizdeki insanları ‘çok şişman, çok sıska, çok kısa, çok uzun ya da çok fazla bir şey’ olarak aşağılamaktan vazgeçin. Sürekli olarak bir şeyler için ‘çok fazla ya da yeterince yeterli değil’ algısı var. Ama insanlar değişir. Düşünceler değişir.”

Angelina Jolie

“Eskiden genelde farklı ya da itici göründüğümü düşünürdüm. Ama büyüdükçe kendi tenimle barışık olmayı öğrendim. Kulağa biraz klişe gelebilir ama içten güzel ve güçlü hissettiğiniz zaman bu dışınıza da yansıyor.”

Jennifer Lawrence

“Neden insanları küçük düşürmek çok komik görünüyor? Nedenini anlıyorum. Hatta ben de yapıyorum. Hepimiz yapıyoruz… Ama bu işe medya sektörü de dahil olduğunda; tüm medya bu gibi davranışların genç televizyon şovlarını izleyen ve nasıl konuşacağını ya da nasıl daha havalı görüneceğini oradan öğrenen jenerasyonları nasıl etkileyebileceğinin sorumluluğunu almalı. Mesela ekranda çirkin bir elbise giymii kızın nasıl dalga konusu olduğunu görüyoruz…

Ya da televizyonlarda sigara içmenin, seksin ve küfürün gençleri nasıl etkileyeceğini düiünüyorsak; “şişman” kelimesini kullanmanın da aynı derecede etkili olduğunu bilmeliyiz.”

Amber Rose

“Her zaman özgüvenli hissederim. Ve kendime asla bunun aksini düşünmesi için izin vermiyorum.”

Diane Von Furstenberg

“Her zaman kendinizle birliktesiniz bu yüzden kendinizi sevmeniz bunun keyifli olmasını sağlar.”

Beyoncé

“Kendine güvenmek bir kadını seksi yapan şeydir. Kadınlar başkalarının güzellik tanımına uymak zorunda kalmamalı. Hepimiz kusursuz burun ya da kusursuz saç konusunda oldukça takıntılıyız ama dünyada kendinizi sevmek ve güvenmekten daha güzel bir şey yok. “

Selena Gomez

‘Kadınlar, toplumun kabul ettiği kusursuz güzelliğin imkansız tanımını yerine getirmeye çalıştıkça; fiziksel mükemmeliyet obsesyonu çevresinde kurgulanmış ‘güzellik miti’ tarafından sonsuz bir döngü olan çaresizlik, kendi üzerine düşünme ve kendinden nefret etme tuzağına düşüyor. Ben; kendime dikkat etmeyi seçiyorum. Çünkü öyle istiyorum. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim ”

Rihanna

“Moda endüstrisinin baskısıyla ince olmaya çalışmamalısınız; çünkü onlar mankenlerini vitrin mankeni ölçülerinde istiyorlar. Bir mağazanın vitrininde kıyafeti mankenin üzerinde gördüğümüzde hangi bedende olursak olalım alacağımızı biliyorlar. İşte bu yüzden 0 beden mankenleri var; kıyafetlerini satmak istiyorlar. Ama şunu unutmamanız gerek; bir kadının her gün böyle görünmesi ne kolay ne de mümkün değil. Sıfır beden olmak ayrı bir kariyer; yani onlar gibi olmaya çalışmak zorunda değilsiniz. Bu gerçekçi ya da sağlıklı olmaz.”

Madonna

“Zor şeyleri alarak ve hedeflere ulaşarak inşa edilen özgüven dünyanın en güzel şeyidir.”

Adele

“Playboy’un kapağına çıkmak istiyor değilim. Rolling Stone veya Q dergilerinin kapaklarında olmak istiyorum. Ben bir trendsetter değilim. Ben bir şarkıcıyım. Skinny olmak zorunda değilim.”