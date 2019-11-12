Ünlülerin Cilt Bakım Uzmanından En Etkili Ev Yapımı Maskeler

Ev yapımı maskeler de en az mağazalardan aldıklarınız kadar etkili olabilir. Meghan Markle’ın cilt bakım uzmanı Nichola Joss da bu gerçeğe katılıyor. “Evde yapılan maskeler harika. Kolaylar, üstelik cildinizin üstüne koyduğunuz ürünleri kontrol edebilme şansınız var. Bu yüzden müşterilerim bu maskeleri seviyor” şeklinde ekliyor.

MEGAN MARKLE’IN CİLT BAKIM UZMANI NİCHOLA JOSS’A GÖRE, EVDE YAPILAN MASKELER CİLDİNİZİ KONTROL ALTINA ALABİLMENİZ AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Peki, Markle’ın favori ev yapımı maskesini evde denemeye ne dersiniz? Joss, “yatıştırıcı bir hamur” etkisi yaratmak için hindistan cevizi yağı kullanıyor. Aydınlatma etkisi için zerdeçal, nem için bal ve peeling için yulaf kullandığını da ekliyor.

NİCHOLA JOSS peeling için yulaflı ve ballı karışımı kullanıyor

Yüzünüze uygulamadan önce cildinizin (kolunuz olabilir) küçük bir bölümünde deneyerek olası bir alerjik reaksiyonun önüne geçebilirsiniz.

Işıldayan Bir Cilt İçin Zerdeçal Maskesi

Zerdeçal Maskesi İLE CİLDİNİZE IŞILTI KAZANDIRIN

Doğal bir anti-bakteriyel olan, içerisinde yer alan C vitamini ile cildin kolajen üretimine katkı sağlayan zerdeçal ile sivilcelerinizi yok edip, cildinizi daha parlak hale getirebilirsiniz. Yenileyici ve antiinflamatuvar özelliğinden hazırlayacağınız Zerdeçal Maskesi yardımı ile faydalanabilirsiniz. Süt ve bal ekleyerek yapısını yoğunlaştırabilir ve topikal olarak uygulayarak da etkisini görebilirsiniz.

Nemlendirici ve Temizleyici Maske

Nemlendirici ve Temizleyici Maske İLE CİLDİNİZİ KIŞA HAZIRLAYIN

Cilt için oldukça faydalı olması nedeni ile Avokado Maskesi doğal cilt maskeleri arasında en sık kullanılan maskelerden biri olarak bilinir.Cildi derinlemesine nemlendirirken kırışıklıkların azalmasını sağlar. Bu faydaları göz önünde bulundurarak, normalde yemek için ezdiğiniz avokadonun birazını hazırlayacağınız bu nemlendirici ve temizleyici maske için ayırın. Zeytinyağı ve bal ekleyerek cildin nem dengesini sağlayarak kış için oldukça etkili bir maske elde etmiş olacaksınız.

Hindistancevizi Yağlı ve Ballı Yüz Maskesi

Hindistancevizi Yağı ve Ballı Yüz Maskesi İLE CİLDİNİZE CANLILIK KATIN

Hindistan cevizi yağı cildi ölü hücrelerden arındırır ve cildi nemlendirir. Dolayısıyla bu yağın güzellik amaçlı kullanımı oldukça yaygındır. Hindistan cevizi yağı cilt gözeneklerinin içine nüfuz ederek cildin yumuşamasına sağlar, bal ise cildi nemlendirir, doğal bir nemlendiricidir. Bu ikili ile oluşturacağınız karışımın harika kokusunu şimdiden alabilirsiniz! En iyi sonuç için yüksek kaliteli ve işlenmemiş bal kullanın.