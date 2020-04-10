Ünlülerin Görmeye Alışık Olmadığımız Doğal Saçları

Ünlü isimlerin de tıpkı bizler gibi favori saç modelleri var. Vazgeçemedikleri bu saç modelleri onlarla o kadar bağdaşmış durumda ki, doğal saç renklerini ve biçimlerini unutabiliyoruz.

İşte ünlülerin artık pek de sık görmediğimiz doğal saçları:

Beyonce artık saçlarını bal sarısı/karamel renginde ve düz fönlü olarak kullansa da kahverengi saçlarının kusursuz afro dalgalarını unutmak mümkün değil.

Scarlett Johansson 2000’lerin başında kendi kahverengi renkteki doğal saçlarıyla! Oysa o, uzun yıllardır alışık olduğumuz ve imrendiğimiz bir sarışın güzel!

Blake Lively de Gossip Girl döneminden bu yana sarışın oyunculardan. Ancak saçlarının biraz uzamasına izin verdiğinde diplerden açık kahverengi doğal saçlarının büyüdüğünü görebiliyoruz.

Kerry Washington da tıpkı Beyonce gibi afro dalgalara sahip ünlülerden.

Zendaya‘yı bazı zamanlarda bukleli doğal saçlarıyla sosyal medya hesaplarından görsek de, onu genellikle kırmızı halıdaki jilet gibi fönlenmiş düz saçlarıyla hatırlıyoruz.

Lili Reinhart sanıyoruz ki listemizin en şaşırtıcı ismi. Riverdale’in yıldızı Lili, Instagram hesabından doğal saçlarını paylaşana kadar hiçbirimiz onun kıvırcık olduğunu bilmiyorduk.