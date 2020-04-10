Ünlülerin Karantinadaki Güzellik ve Bakım Rutinleri

Ünlü isimler koronavirüs salgınında evlerinde vakit geçirmeye devam ediyor. Kırmızı halı ve sokak stillerini özlediğimiz ünlü isimlerin şu sıralar en büyük eğlenceleri evde uyguladıkları bakım rutinleri.

Karantina sürecinde ünlü isimlerin dikkatimizi çeken bakım ve güzellik rutinlerini sizlerle bir araya getireceğiz.

İlk olarak Jessica Alba‘dan başlıyoruz. Alba kucağında laptop ve elinde sıcak içeceğiyle önemli bir home office toplantısının içerisinde gibi görünüyor. Bu toplantı elbette cilt bakımı yapmasına engel değil. Alba, saçlarını korumak için havlu bir saç bandı takarak yüzüne pembe renkte bir maske uygulamış. Bu fotoğrafta dikkat çeken şey ise T bölgesine farklı bir renkte maske uygulamış olması. Siz de tıpkı Jessica Alba gibi cildinizin kuru ve yağlı bölgelerine uygun şekilde doğru bakımları uygulamayı ihmal etmeyin.

Jessica alba’nın bakım sırları

Zoe Saldana ve eşi Marco Perego, eğlenceyi güzellikle bulanlardan oluyor. Siz karantinada kiminlesiniz? Eşiniz, partneriniz, en yakın arkadaşınız, aileniz? Cevap fark etmiyor. Makyaj malzemelerinizi alın ve birbirinize değişik makyajlar yaparak hem eğlenin hem de güzelleşin. Makyajdan sonra Zoe Saldana ve eşi gibi bu anı bir selfie ile ölümsüzleştirmeyi de unutmayın.

ünlülerden makyaj ilhamları

Genç çiftimiz Anwar Hadid ve Dua Lipa ise birlikte yüz maskesi yaparak hem ciltlerine gereken bakımı uyguluyor, hem de ortak bir aktivitede bulunmuş oluyorlar.

Karantina süresi uzadıkça saçlar da uzuyor ve bir diğer çift aktivitesi olarak saç kesimi ortaya çıkıyor. Kuaföre gidemeyen beylerin imdadına eşleri yetişiyor!

ünlülerin güzellik sırları

Molly Sims‘i Instagram hesabında karantina sürecinde fazlasıyla kağıt ve silikon maskelerle gördük. Nem kaybeden cildinize siz de bu pratik maskelerle acil müdahalede bulunabilirsiniz.

karantinada bakım sırları

Model Kendall Jenner yüz maskesi olarak seçimini doğallıktan yana kullanmış gibi görünüyor. Siz de oyun oynarken ya da kitap okurken ezdiğiniz avokadoyu cildinize sürerek kurumasını önleyebilirsiniz.