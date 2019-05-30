Ünlülerin Saç Stilistinden Plaj Dalgaları Yapmanın İpuçları

Doğal saç dalgalarına hepimiz bayılıyoruz. Saç maşası ile yapılmış dalgaların çabasının yanında doğal dalgaların o umursamaz tavrı kesinlikle çok havalı görünüyor!

Siz de bu yaz adeta denizden çıkmışsınız gibi görünen doğal plaj dalgalarıyla bakışları üzerinize çekmek istiyorsanız Mandy Moore‘un saç artisti Ashley Streicher‘ın önerilerine kulak verin:

@streıcherhaır

Ashley Streicher’ın ilk önerisi duştan sonra saçlarınızı tarayarak kurutmamak yönünde oluyor. Tarama işlemini duş esnasında henüz saçlarınız kremliyken yapmanızı ve sonrasında saçlarınızı durulamanızı öneriyor. Akabinde ise saçlarınıza ısı uygulamadan nemli havlu ile kurulayın.

streıcherhaır

Saçlarınız düz ve ince telli ise dalgaların kalıcılığını sağlamanız zor olabilir. Bu noktada da devreye deniz tuzu spreyleri giriyor.

Eğer bu dalgaları deniz ve havuz sonrasında oluşturmak istiyorsanız saçınızın çok kuru durmaması için saç yağı kullanmanız en iyisi. Denize girmeden önce saçlarınıza sıkacağınız bu yağ hem saçlarınızı denizden koruyacak hem de doğal dalgalarınızın kuru görünümünü engelleyecek.