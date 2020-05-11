Ünlülerin Sosyal Medyadaki Anneler Günü Paylaşımları

Ünlü isimler bu Anneler Günü’nde de sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Bu kez aralarında karantina nedeniyle annelerinden ayrı olan yıldızların da mesajlarının bulunduğu Instagram paylaşımlarını bir araya getirdik…

Victoria Beckham

Victoria Beckham, Anneler Günü paylaşımında oğlu Brooklyn Beckham’ı ne kadar özlediğini de belirtti.

Chris Hemsworth

Ünlü yıldız, annesi ve eşiyle fotoğraf paylaştı.

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra, bu Anneler Günü’nde oldukça özel bir video paylaştı.

Reese Witherspoon

Ünlü yıldız, annesi için oldukça duygusal bir mesaj paylaştı. “Anneler Günü Kutlu Olsun! Günümün en güzel kısmı annemle konuştuğum zamanlar… Bilgeliği, gülümsemesi, aptal şakalarıma gülme nezaketi. Her günüm; yüzünü gördüğümde daha iyi oluyor. Ona tekrar sarılmak için sabırsızlanıyorum! En çok özlediğim şey bu. Bunu yapabilecekleriniz için, bugün annenize sarılın! “

Nicole Kidman

“Biliyorum ki çoğumuz bugün annelerimizi öpme ve sarılma şansı bulamayacağız, ama tüm dünya anneleri için her zaman sizinleyiz ve kutluyoruz.”

Gigi Hadid

“Isteyebileceğim en iyi şey. Sana benzemek için elimden geleni yapacağım. Seni kelimelerin ötesinde seviyorum, @yolanda.hadid sen bir süper kahramansın!!!!!”

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen, bu güne özel olarak oğlu Karan ile fotoğraflarını paylaştı.

Justin Timberlake

Ünlü yıldız hem kendi annesi hem de eşi Jessica Biel ile karelerini duygusal notlar eşliğinde paylaştı.

Adriana Lima

Sadece annelerin değil, tüm kadınların bu gününü kutluyorum, çünküher birimiz doğal olarak annelik içgüdüsüyle doğarız. Kalbiyle hareket eden tüm kadınlar için… Anneler Günü’nüz kutlu olsun evrensel kız kardeşlerim!