Üretken Bir Güne Uyanmak İçin 4 Etkili Ritüel

Bazı günler yapılacaklar listemiz yoğun olabiliyor ve bu da üretkenliğimizin sınırlarınızı zorlamamızı gerektiriyor. Böyle zamanlar için üretkenliğinizi destekleyecek ve sabah uyandığınızda güne kolay adapte olmanızı sağlayacak önerilerimize kulak verin!

1# Uyandıktan sonra gerinmeyi es geçmeyin.

Sürekli bir koşuşturma içerisindeyiz. Özellikle metropolde yaşayanlardansanız günü bir an önce yakalamak ve hızlı davranmak sizin için bir kabusa dönüşebilir. Bu nedenle sabah uyandığınızda kendinize güne odaklanmak için biraz zaman tanıyın. Alarmınızı normalde uyanmanız gereken saatten 15 dakika öncesine kurun. Alarmınızı kapadıktan sonra, yatakta oturur pozisyona gelin ve gerinerek kaslarınızı açın. Bu vücudunuzu rahatlatır; böylece daha az yorgun hissedersiniz.

2# Tek bir alarm saati kurun.

07:00… 07:15….07:30! Üzgünüz ama uyanmak zorundasınız! Yetişmeniz gereken bir yerler ve almanız gereken bazı sorumluluklar var. 10-15 dakikalık ekstra uykular ile bunlardan kaçamazsınız. En iyisi bunu baştan kabullenip tek bir saate alarm kurun. İnanın birkaç denemeden sonra farkı hissedeceksiniz.

3# Telefonunuzu uçak moduna alın.

İlk önerimiz geceleri uyurken telefonunuzu uçak moduna almanız yönünde olacak. Sabah uyandığınızda ilk işinizin telefonu kontrol edip sosyal mecralarda kaybolmak olması takdir edersiniz ki etkin bir uyanışa zemin hazırlamıyor. Sabah uyandığınızda yapacağınız en doğru şey, yüzünüzü yıkamak hatta belki arındırıcı kısa bir duş almak ve doğrudan kahvaltı masasına gidip sağlıklı bir kahvaltı yapmak olacak. Kahvaltı masanızda içine limon eklediğiniz su veya yeşil sebze-meyvelerden hazırladığınız içecek mutlaka olmalı! Vücudunuzdaki toksinleri arındırmakta özellikle yeşil içeceklerin üstüne yok.

4# Yapılacakları listeleyin.

Hangi saatte ne yapmanız, nerede olmanız, kiminle görüşmeniz gerekiyorsa listeleyin. Çantanızda minik bir defter ve kalem her daim bulunsun. İnanın tamamladığınız işlerin üzerine attığınız çarpı size büyük bir haz yaşatacak. Böylece günü bitirip evinize gittiğinizde tüm işlerinizi halletmiş olmanın mutluluğuyla istediğiniz gibi keyif sürebileceksiniz!