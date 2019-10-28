Utangaç Erkeklerin 6 Hoşlanma Belirtisi

Kadınlar her ne kadar utangaç erkeklerden hoşlanmadıklarını söyleseler de, aslında utangaç erkeklerin gizemlerini merak ederler. Bu nedenle utangaç bir erkeğe yaklaşmayı deneyebilirler. Ama sorun şu ki, utangaç bir erkeğin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?

İşinizi biraz kolaylaştırması için utangaç erkeklerin hoşlanma belirtilerini listeledik.

utangaç bir erkeğin sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız?

#1 Gözleri Sizin Üzerinizdedir

Utangaç erkelerin sevgilerini ifade etmek için kullandıkları farklı yöntemler vardı. Belki size gelip açıkça hoşlandığını anlatamayabilir ama bakışlarıyla bunu ifade eder. Utangaç bir erkek sizden hoşlanıyorsa eğer, siz başka şeylerle ilgilenirken sizi izler. Eğer ilgilendiğiniz kişinin göz hapsindeyseniz sizden hoşlanıyor olabilir.

#2 Gergin Davranabilir

Utangaç bir erkeğin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak için güzel bir işaret. Utangaç erkekler hoşlandığı kadınların yanında neredeyse felç geçirecek gibi hissederler. Anahtarlıklarıyla, elleriyle veya telefonlarıyla oynarlar. Çoğu zaman sakarlıklar yapabilir veya sert görünebilirler. Size karşı nasıl davranmaları veya yaklaşmaları gerektiğini bilemedikleri için bu tarz gergin tavırlar sergileyebilirler.

utangaç bir erkeğin hoşlanma belirtileri nelerdir?

#3 Sizinle Vakit Geçirmek İçin Fırsatlar Yaratır

Eğer bir erkek sizden hoşlanıyorsa, etrafınızda olmak için çeşitli fırsatla yaratmaya çalışır. Utangaç bir adamın genellikle kendi özel alanları vardır. Eğer bu alanların dışına çıkıyor ve size yakın olmaya çalışıyorsa, bu adam sizden hoşlanıyor olabilir.

#4 Sizinle Çevrimiçi Sohbet Eder

Utangaç kişilerin çoğu çevrimiçi iletişimlerde daha açık olabiliyor. Yüz yüze konuşmalarında heyecanını belli edeceğini veya saçmalayacağını düşündüğü için telefonla iletişime geçmeyi tercih edebilirler. Bu sayede sizi daha yakından tanır. Eğer sürekli olarak sizinle sohbet ediyor ve konuşmaları uzatıyorsa, hoşlandığınız erkek sizinle ilgileniyor olabilir.

utangaç bir erkeğin sizden hoşlandığını anlayabilir misiniz?

#5 Kulağı Hep Sizdedir

Utangaç bir erkeğin aşık olma belirtileri yazımıza devam ediyoruz. Arkadaş grupları içinde sesler her zaman çok yüksektir. Ama onun kulağı sadece sizdedir; esprilerinize gülüyor ve söylediklerinizi dikkatli bir biçimde dinliyor. Tamamen size odaklanmış ve geri kalan kimseyi duymuyor.

#6 İlgi Alanlarınızı Merak Eder

Sizinle iletişim kurabilmek için ilgi alanlarınızı sorar. Ne tarz filmlerden hoşlandığınızı, dinlediğiniz müzikleri veya en sevdiğiniz kitaplar hakkında bilgi almak ister. Bu sayede sizlerle ortak bir noktada buluşabileceğini düşünür.