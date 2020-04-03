Gün boyu evde de olsak; gerek koronavirüs kaygısı gerek home office yorgunluğu bizi uykusuz kılabiliyor.

Uykunuzu iyi alamadığınız günlerde ise gerginliğinizi ve yorgunluğunuzu minimuma indirmenin çeşitli yolları var. İşte uykunuzu alamadığınızda uygulamanız gereken 6 teknik:

#Kalkın ve hareket edin

Yatakta mümkün olduğunca kalmanın daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz ama Dr. Stanley’nin dediğine göre bu; çoktan uyanmış bedene acı vermekten başka bir şey yapmıyor. Kahvaltı faktörü ise, vücudunuza artık gündüz olduğunu söylemenin kolay bir yolu.

# “Yapılacaklar” Listenizi Sabah Erken Saatlerde Halledin-

Eğer uzun bir gece geçirdiğinizin farkındaysanız, muhtemelen öğlende enerji açısından tükenmiş olacaksınız. Bu yüzden günün planını gündüzden yapmaya özen gösterin.

#Kahveye Muhtaç Olmayın

Kafein bilindik bir çözümdür ama sizi tüm gün götürmez. Aslında 3-4 bardak kafein sonrasında sizi uyandırmak yerine, yatıştırıcı bir etkisi olur kafeinin zira vücudunuz alışacaktır. Bu yüzden çay yapmanız daha mantıklı olacaktır.

#Egzersiz

Ve bir sonraki nokta; yerinizde oturmayın! Mümkün olduğunca hareket edin. Sık sık mola verin ve etrafta yürüyüşlere çıkın. Kulağa basit gelse de oldukça etkili.

#Şekerleme Yapın

Kafeinin çözüm olmadığını söylemiştik. Tabii ki asıl çözüm kısa bir süreliğine de uyku.

İş yerinde ya da home office saatlerinde gerçekten uyuyamıyorsanız, biraz meditasyon iyi gelebilir. Gürültülü ortamda gözlerinizi kapayarak kendinize odaklanmanız iyi olacaktır.

# Bir Sonraki Uykunuzu da Mahvetmeyin

Eğer dün gece uyuyamadıysanız, bir sonraki geceyi de bu şekilde mahvetmeyin. Olabildiğinde normal bir saatte yatağa girin ve bir önceki gecenin eksikliğini kapatın.