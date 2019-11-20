Uzun Yüzler İçin En Uygun Saç Modelleri

Uzun bir yüz şekline sahipseniz saç modellerinde tercihinizi hangisinden yana kullanacağınız konusunda aklınız karışabilir. Model arayışınızda sizlere fikir vereceğini düşündüğümüz bazı saç modellerini bir araya getirdik.

Uzun yüzler için en uygun 6 saç modeli:

# Uzun yüzler için kakül:

Uzun ve karakteristik yüz hatlarıyla en dikkat çeken isim şüphesiz ki Liv Tyler. Tyler gibi siz de saçlarınızı yoğun bir kakül görünümüyle kullanabilirsiniz. Özellikle geniş bir alnınız varsa bu model sizin için kusursuz bir seçim olacak.

LIV TYLER’IN KAKÜL SAÇ MODELİ

# Uzun yüzler için saç ayrımı:

Uzun yüz şekliyle dikkat çeken bir diğer isim de Shay Mitchell. Güzel oyuncu, uzun bir yüze sahip olup uzun saçların da kişiye yakışabileceğinin en doğru örneği. Uzun saçlarınıza belli belirsiz bir kat verebilir ve saçınızı ortadan ayırabilirsiniz. Böylece yüzünüz daha simetrik bir görünüme kavuşur.

Ortadan ayrılmış saçlarınızla da havalı görünebilirsiniz

# Uzun yüzler için yarım at kuyruğu modeli

Oyuncu Hilary Swank gibi saçlarınızı yarım bir şekilde toplamaya ne dersiniz? Hacimli bir görünüm için saçlarınızı dalgalandırmayı ihmal etmeyin. Romantik ve zarif bir görünüm olduğu için özel günlerinizde de tercih edebilirsiniz.

Hilary Swank’IN YARIM TOPLANMIŞ SAÇLARI

# Uzun yüzler için tepeden at kuyruğu modeli

Bella Hadid gibi siz dec uzun saçlarınızı sıkı ve gergin bir şekilde tepeden toplayarak kusursuz yüz hatlarınızı daha da vurgulayabilirsiniz.

BELLA HADID’IN KUSURSUZ AT KUYRUĞU UYGULAMASI

# Uzun yüzler için orta boy saç kesimi

Omuz hizasında hafif katlar ve perçemlerle destekleyeceğiniz saç kesiminiz uzun yüz şeklinize daha yuvarlak bir görünüm kazandırabilir.

UZUN YÜZLER İÇİN KATLI SAÇ KESİMİ

Fotoğraf: @sarahlahbati

# Uzun yüzler için kısa saç kesimi

Kısa bob kesim saçlardan hoşlanıyorsanız yüz şeklinizin buna engel olmasına izin vermeyin. Cesur davranın ve o kesimi yaptırın. Pişman olmayacağınıza eminiz!

BOB KESİM SAÇLAR ÇOK HAVALI!

Fotoğraf: @prunepcht