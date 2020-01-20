V Carbon System ve Ginger Design İle Cilde 4 Mevsim Zencefil Detoksu!

Başarılı çalışmalarıyla tanıdığımız, aldığı ödüller ile uluslararası platformlarda ses getiren Dr. Pelin Taşkıran, Nişantaşı’ndaki kliniğinde “sağlıklı güzellik ve ameliyatsız estetik” uygulamalarını, en güncel teknoloji ve innovatif ürünler kullanarak hastalarıyla buluşturuyor.

Şifa kaynağı “Siyah Zencefil”in cilt tedavisinde kullanılan ürünlere girişini vurgulayan ve Dünyanın önde gelen klinikleri ile eş zamanlı Türkiye’de ilk kullanan Dr.Pelin Taşkıran en güncel tedavi uygulamalarını Marie Claire okurları için anlattı.

“Siyah zencefil (Kaempferia Parviflora), güçlü antienflamatuar ve antioksidan etkisi sayesinde yaşlanmaya neden olan iki temel mekanizmayı; “inflammaging” ve “oksidasyon”u baskılama özelliğindedir, bu nedenle “evrensel ilaç” olarak da adlandırılmaktadır.

V Carbon System hakkında bilmeniz gerekenler

Inflammaging’i (enflamasyona bağlı yaşlanma) tetikleyen UV hasarı, kimyasal irritanlar ve kozmetikler gibi ekstrensik faktörlerin yanısıra fiziksel stres, ilaç kullanımı, kötü beslenme, hormonal dengesizlikler gibi intrensek faktörler de rol oynar. Inflammaging ciltte diskolarasyon ve lekelere, tonus-elastikiyet kaybına bağlı ciltte gevşeklik ve sarkmalara, ince ve derin çizgilere sebep olur. Serbest radikallerin sebep olduğu oksidatif stres hasarı hücrenin mitokondrial (enerji üretici yapı) düzeyinde yaşlanmasına neden olmaktadır.

Zencefilin bir diğer özelliği de, akneye sebep olan “Propionibacterium acnes”i ve ciltte aşırı yağlanma-siyah nokta ve yağ butonları oluşumuna neden olan sebocytelerdeki lipogenesisi inhibe edici özellikte olmasıdır.*Yani aktif akne ve akne skarlarına bağlı ciltte renk bozulmaları, yağ dengesi bozulmuş gözenekleri geniş ve tıkanmış, hasarlı ciltlerde tam bir arındırıcı iyileştirici özelliğe sahiptir.

Estetik uygulamalarda bu sezonun en dikkat çeken yeniliği şifa kaynağı SİYAH ZENCEFİL’in ve hücresel düzeyde yenilenme sağlayan Polinükleotitlerin cilt tedavi ürün içeriklerine girişi!

V Carbon System, cildin ihtiyacına bağlı olarak orta ve derin kimyasal peeling uygulama olanağı sağlayan 2 aşamalı modüler bir sistemdir. Birinci aşamada uygulanan film tabaka SİYAH ZENCEFİL ve meyan kökünün yanısıra; etkinliği yönetilebilir, rejenerasyon ve aydınlatıcı özelliklere sahip doğal peeling ajanları *ferulik asit *mandelik asit *laktik asit ve *glukolik asit gibi leke tedavisinde etkin narin asitler ile arındırma ve detoks özelliğine sahip aktif karbon içermektedir.

İkinci aşamada uygulanan V carbon sprey , ilk aşamada sürülen film tabakanın tedavi derinliğini düzenlerken aynı zamanda içeriğindeki Mikronize HEKZAPEPTİDLER (botoks etkili peptid: acetyl-8 hexapeptide) ve hidrolize KOLAJEN sayesinde ince çizgileri açmakta ve cilt dokusunda anında lifting etkisi sağlamaktadır.

İtalyan V carbon system , cilt kalitesini arttırma ve yenilemede etkin bir çözüm olarak tek başına veya Q switched lazer teknolojileri ile birlikte kullanılabilmektedir.

Kişiyi iş ve sosyal yaşamından alıkoymadan 15-20 dakika gibi kısa sürede uygulanan bu tedavinin en önemli avantajı, eski nesil kimyasal peelingler ya da lazer uygulamalarında olduğu gibi uzun iyileşme süreçlerinin olmaması, cilt soyulmalarının yaşanmamasıdır.. Bu arındırıcı, cilt kalitesini arttıran kimyasal uygulama sonrası zencefil ve meyan kökünün yatıştırıcı (antienflamatuar) özelliği sayesinde hemen ardından diğer enjeksiyonlu tedavi ve estetik uygulamalar yapılabilmektedir. Kişilerin uygulama sonrası spf korumalı uv hasarından koruyucu özellikte nemlendirici kremler kullanmaları yeterlidir.

Hücre metabolizmasını arttıran,serbest radikallere karşı güçlü antioksidan etkili “Zencefil” ve hücresel düzeyde yenilenmeyi sağlayan Polinükleotidler artık cilde uyguladığımız enjeksiyonların içeriğinde yerini aldı.”

Cildin yaşlanma nedenleri ve etkilerine karşı savaşan; cildi canlandıran , hüceresel düzeyde yeniden yapılandıran , sıkılaşma ve lifting sağlayan antioksidan etkili mezokokteyl enjeksiyonları sayesinde cildi sağlıklı ışıltısına kavuşturmak ve yıllar içinde oluşan hasarı gidermek mümkün.

Antienflamatuar ve antioksidan etkili Zencefil özü (gingerol) ve spirulina (algler) ,cildin nem tutma kapasitesini arttırıcı özellikte hyaluronik asit ,cildi sıkılaştıran ve senil pigmentasyonu (yaşa bağlı cilt lekelerini) azaltma yeteneğine sahip “ömür uzatan molekül” olarak adlandırılan DMAE , protein yapıtaşı polipeptidler ve hücresel düzeyde yenilenmeyi sağlayan Polinükleotidler gibi zengin içerikli mezosolüsyonları ince uçlu iğneler yardımıyla cildin orta dermis tabakasına enjekte ederek, cildin kendi onarım süreçlerini de tetikleyerek hasarlı cildi yenilemek ve cilt kalitesini arttırma esasına dayalı klinik tedaviler uyguluyoruz.

Bu sayede foto-krono yaşlanma, oksidatif stres hasarı, menopoza bağlı ciltte tonus ve elastikiyet kayıpları,boyun ve dekolte kırışıkları gibi yaşlanmaya bağlı hasarı iyileştirebiliyor ; yanısıra aktif akne ve buna bağlı enflamasyonu tedavide etkin sonuçlar alabiliyoruz.