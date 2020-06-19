Vakko Mare’den Türkiye’nin Ilk Online Trunk Show’u

Romantik, özgün, cesur tasarımlarıyla Vakko şıklığını yaza taşıyan Vakko Mare, doğadan gelen enerjiyi yansıttığı yeni koleksiyonuyla şık tasarımları sunuyor. Vakko Mare’nin 2020 Yaz Koleksiyonu, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek online trunk show ile tanıtılacak.

Vakko Mare 2020 Yaz koleksiyonunda sezonun öne çıkan yaz ve şık plaj tasarımları, 19 Haziran Cuma günü saat 15.00’de www.vakko.com adresinde gerçekleşecek online trunk show ile Vakko Dostları ile buluşacak.

Vakko Mare sezonda; topraktan gelen tonlar, retro detaylar, romantik esintilerle birlikte hem şık hem de bohem bir dünyanın kapılarını aralayarak, yalın bir enerjiyi yazla buluşturuyor. Koleksiyon; bikini ve mayonun yanı sıra kaftan, elbise, bluz, etek, tulum, pantolon gibi plaj kıyafetleri eşlik eden, her haliyle yazı hatırlatan renk, model ve tasarımlardan oluşuyor. Aksesuar olarak şapka, çanta, sandalet gibi ürün grupları sadeliğe kattıkları renklerle öne çıkıyor.



Vakko Mare Online Trunk Show

19 Haziran 2020, Cuma, 15.00

www.vakko.com