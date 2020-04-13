VAKKO Maske Üretimine Devam Ediyor

VAKKO, Covıd-19 salgını devam ederken, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere maske üretim kapasitesini artırıyor. Bu amaçla yeni bir yatırım yapan VAKKO, tam otomatik makineler ile sterilize koşullarda üretilen 3 milyon adet maskeyi T.C. Sağlık Bakanlığı’na teslim etmeye hazırlanıyor.

VAKKO Üretim Merkezi’ni maske üretimine tahsis eden VAKKO, bu desteğini önemli bir yatırımla, yeni bir maske üretim teknolojisine geçerek sürdürüyor. Bu yatırımla birlikte VAKKO, salgınla mücadele seferberliğine, tamamen strelize koşullarda üretilen ve paketlenen 3 milyon adet daha maske bağışlayacak.

VAKKO Yönetimi, “Tüm dünyada devam eden bu eşi benzeri görülmemiş salgınla mücadele etmek için gece gündüz mesai yapan sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını gözetmek ve karşılamak öncelikli görevimiz. ”

Ayrıca, yönetim tarafından maske üretim sürecinde görev alan tüm personel için en yüksek sağlık koruma önlemlerinin alındığının ve kullanılan materyallerin ilgili makamlar tarafından onaylanan kıstaslara uygun şekilde üretildiğinin altı çiziliyor.