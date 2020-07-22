Valentino Haute Couture Sonbahar/Kış 2020-2021

Tüm lüks modaevleri koleksiyonları farklı yaratıcılıklarla tanıtırken Valentino’dan tam da markanın dramatizmini yansıtacak kusursuz bir şov geldi.

Kreatif direktör Pierpaolo Piccioli’nin tamamen beyazlardan oluşan Haute Couture Sonbahar/Kış 2020-2021 koleksiyonu Roma’daki Cinecitta film stüdyolarında çekilen kareler ve kısa film ile tanıtıldı.

Fotoğrafçı Nick Knight’ın yeteneğiyle karelenen anlara ait tasarımlarda ise gerçeküstü bir hava dikkat çekti. Bir sirk havasındaki ortamda modeller alışılmadık uzunluktaki siluetlerle boy gösterdi.

Tamamen beyaz rengin hakim olduğu koleksiyonda hareketlilik gümüş saçaklar, tüyler, fırfırlar, şifon ve taftalarla sağlandı. Bazı elbiselerin uzunluğu dört- beş metreye kadar dayanıyordu. Koleksiyonun bazı parçalarında 4.000 saat 350 metrelik kumaşlarla elle dikiş yapılması ise arkasında yatan emeği gözler önüne seriyor.

İşte koleksiyona ait büyüleyici tasarımlar: