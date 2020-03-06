Vazgeçilemeyen Aksesuar Trendi İnciler

Kombinlerin en iyi tamamlayıcıları aksesuarlar. Aksesuarlarda da bazı vazgeçilemeyen, zamansız seçenekler var. Bunların başında gold zincirler, halka küpeler ve elbette inciler geliyor.

Peki bu sezon incileri nasıl göreceğiz? Hangi aksesuarlarda inciler öne çıkıyor? İnci aksesuarları nasıl stilimize adapte edebiliriz? Tüm bu soruları hep birlikte yanıtlayalım.

İşte öne çıkan inci aksesuarlar:

En şık inci kolyeler ve inci kolye kullanımı

Klasik inci kolye

Büyük annelerinizden ya da annenizden size kalan bir inci kolyeniz varsa çok şanslısınız. Eski dönem güzelliğiyle nostaljik bir görünüm yakalayabileceğiniz klasik inci kolyeleri set halinde küpeleriyle de kullanabilirsiniz. İnci kolyeler romantizmi yansıtan takıların başında geliyor.

@constancearnlt

İnci şerit kolyeler

İnci choker kolyeler ya da birkaç şerit halinde tasarlanmış inci kolyeler hemen her stile kolaylıkla uyum sağlıyor. İster bir gece elbisesi olarak slip-dress ile birlikte kullanın, isterseniz de basic bir tişörtle. Nasıl yorumlayacağınız tamamen size kalmış.

@gabi_wahl

@leandramcohen

Büyük modern inci kolyeler

İnci kolyelerin hacmi genişliyor ve çok daha modern tasarımlarla karşımıza çıkıyorlar. Kombininizde sade bir seçim yaptığınızda bu kolyelerden kullanarak görünümünüzün yıldız parçası haline getirebilirsiniz.

@oliviafaeh

@emilisindlev

İnci bileklikler nasıl kullanılır?

İnci bileklikleri dilerseniz klasik kombinlerinizde kullanın dilerseniz de rengarenk takılarla birlikte takarak festival stilinizi canlandırın.

İnci bileklikler özellikle klasik saatlerle muhteşem bir uyum yakalıyor. Örneğin ofis stilinizi tamamlarken aksesuar olarak inciyi kullanabilirsiniz.

@anidundo

@marianne_theodorsen

Peki inci bilekliğinizi hafta sonu festivale ya da konsere giderken nasıl kullanacaksınız? Elbette rengarenk ve etnik takılarınızla bir arada!

İnci küpe modelleri

İnci küpeler halka formundayken spor, damla formundayken de daha klasik bir stil yaratıyor.

@amanda_sand

@nicole_huisman

İnci saç aksesuarı kullanımları

İncilerin özellikle son dönemde en sık başvurulan hali saç aksesuarları.

İnci taçlar

İnci taçlar özellikle gelin adayları için kusursuz bir seçim oluyor. Elbette bu aksesuarlarını kullanmak için gelin olmanız şart değil. Günlük stilinize de adapte edebilirsiniz.

@lottaliinalove

@victoria_ralphhair

İnci şeritler

Topuzlarınızı ve at kuyruklarınızı çok daha fütüristik bir hale getirmek için inci şeritlerden yararlanın. Dağınık bir topuzda uyguladığınızda ise Helenistik bir görünüme kavuşacaksınız.

@adinamiller_

@hairbypen

İnci tanesi saç tokaları ve saç küpeleri

Minik inciler özellikle kırmızı halıda ünlü isimlerin güzellik görünümlerinde başvurdukları saç aksesuarlarının başında geliyor. Yaratmak istediğiniz görünüme ve saç modelinize göre istediğiniz yoğunlukta uygulayabilirsiniz.

@amberfillerup

@justinemarjan

You dizisinin ikinci sezon yıldızı Victoria Pedretti, Miu Miu defilesini izlemeye giderken saçlarında inci tel tokalar kullandı. Sizce de harika görünmüyor mu?

@themartyharper

İnci aksesuarlarda biraz daha modern tasarımlara ne dersiniz?

Gömleklerinizin yakalarına farklı boyutlarda inciler işleyerek inciye modern bir yorum getirebilirsiniz.

@rapujacepierogi

Büyük incilerle tasarlanan telefon askıları teknoloji dünyanıza nostaljik bir hava katacak.

@yara_michels

Bucket (kova) şapkaların ne kadar trend olduğunu görüyoruz. Bu trende incinin zamansızlığını da eklemeye ne dersiniz?