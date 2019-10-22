Vazgeçilmez Kadın Olmanın 10 Yolu

Birçok kişi “karşı cinse nasıl daha çekici görünürüm veya vazgeçilmez olmak için ne yapmalıyım?” gibi soruların cevabını merak ediyordur. Bunun cevabını bulabilmek için öncelikle karşı tarafı tanıyıp, anlamak gerekir. Sizden, ilişkisinden, işinden veya hayattan beklentilerine göre cevaplar değişebilir. Biz konuyu daha geniş bir açıdan ele aldık ve vazgeçilmez kadın olmak için neler yapabileceğinizi yazdık.

#1 Kendinize güvenin

Kim olduğunu, neyi sevip sevmediğini bilen, kendini kusurlarıyla ve güçlü yanlarıyla kabul eden kadınlar erkekler için vazgeçilmez olanlardır. Birçok erkek kadının güçlü yanlarını seksi ve çekici olarak yorumlar.

Vazgeçilmez kadın olmak istiyorsanız kendinize güvenin. Onunla konuşurken kafa sallayıp, gülümsemek yerine meydan okuyun. Düşüncelerinizi ve duygularınızı açık bir şekilde ifade edin. Çünkü erkekler kendine güvenen kadınlara hayranlık besliyor.

vazgeçilmez kadın nasıl olunur?

#2 Eğlenceyi ön planda tutun

Hayat yeterince ciddi. Eğer vazgeçilmez kadın olmak istiyorsanız biraz rahatlayıp eğlencenin tadına varmanız gerekebilir. Erkekler eğlenmeyi bilen kadınlarla daha fazla vakit geçirmek ister. Onunla gece dağıtmaya çıkın, online oyunlar oynayın veya eğlenebileceğiniz başka bir şey yapın. Sizinle doyasıya vakit geçirmesine izin verin.

#3 İyi bir dinleyici olun

İyi dinleyici olan ve empati kurabilen kadınlar erkekler için vazgeçilmez olanlardır. Çoğu zaman erkeklerin yaptıkları işler veya ilgi alanları biz kadınların pek ilgisini çekmeyebilir. Eğer bir erkeğin vazgeçilmez kadını olmak istiyorsanız, onun ilgi alanlarıyla ilgili biraz araştırma yapabilirsiniz. Size hayallerinden, hedeflerinden veya ilgi alanlarından bahsettiği zaman, onu keyifle dinleyin. Sizin özel olduğunuzu düşünecektir.

vazgeçilmez kadın olmak için ne yapılmalı?

#4 Uzlaşmanın yollarını arayın

Her zaman haklı olduğunu düşünen insanlarla iletişim kurmak zordur. Tartışmalarınızda karşı tarafı anladığınızı hissettirmeniz gerekir. Sürekli haklı olduğunu savunan, tartışmalarda büyük tepkiler veren birinin vazgeçilmez olması oldukça zor. Karşı tarafa fırsat tanıyın, belki de gerçekten o haklıdır.

#5 Sevginizi hissettirin

Erkekler şefkati önemser. Karşı tarafa kendisini özel hissettirecek cümleler kurun veya ona sadece dokunarak sevginizi ve şefkatinizi gösterin. Bu, sizi onun gözünde değerli ve önemli kılacaktır.

#6 Kısıtlamaları bırakın

“Bir erkeğin vazgeçilmezi nasıl olunur?” sorunusun cevabı kesinlikle “kısıtlama” olamaz. Gereksiz kıskançlıklar ve kısıtlamalar erkekleri çekmek yerine iter. Ona ve kendinize nefes alabileceğiniz alanlar tanıyın.

bir erkeğin vazgeçilmezi nasıl olunur?

#7 Hayattan zevk alamaya bakın

Kim sürekli olumsuz konuşan, karamsar biriyle birlikte olmak ister ki? Yaşam bundan daha fazlası; olumsuzlukları bir kenara bırakın. Erkekler pozitif enerji yayan, girdiği her ortamda bunu rahatlıkla gösterebilen kadınlardan hoşlanır. Sizin pozitif enerjiniz ona da yansır ve sizinle daha çok vakit geçirmek ister.

#8 Doğal olun

Erkekler gerçek ve doğal olanı çekici bulur. Olmadığınız biriymiş gibi davranmaya çalışmayın. Gerçek kişiliğiniz sizi zaten vazgeçilmez kılacaktır.

vazgeçilmez kadın olmanın yolları

#9 Gizemli olun

Bırakın sizi merak etsin. Kendini saklayan ve gereksiz konuşmalar yapmayan kadınlar, karşısındaki insanın üzerinde gizem yaratır. Erkekler gizemli kadınların sürprizlerle dolu olduğunu düşünür ve onun yakınında olmak için çaba sarf eder.

#10 Daha fazla gülümseyin

Gülümsemek, çekici görünmenin yanı sıra erkeklerin kedilerini daha iyi hissetmesini sağlayan muhteşem bir olaydır. Küçük samimi bir gülümseme büyük bir mıknatıs etkisi yaratır.