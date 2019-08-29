Venedik Film Festivali 2019’da Gösterilecek Olan En Önemli Filmler

Yılın en prestijli film festivallerinden biri olan ve bu sene 76’ncısı düzenlenen Venedik Film Festivali 28 Ağustos- 7 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. Geçtiğimiz yılda; Roma, Bir Yıldız Doğuyor gibi önemli filmlerin gösterimlerinin yapıldığı festivalde bu sene hangi filmlerin olduğu merak konusu. Haydi gelin Venedik Film Festivali 2019’un ilgi çeken filmlerini inceleyelim.

#1- Ad Astra

Ad Astra’nın başrolünde brad pıtt yer alıyor

Amerikalı yönetmen James Gray’in ilk bilim kurgu filmi olan Ad Astra, kayıp babasını bulmak ve bu gizemi çözmek için güneş sisteminin dış kenarlarına yolculuk yapan Astronot Roy McBride’ın hayatını konu ediyor.

Astronot Roy McBride rolünü usta oyuncu Brad Pitt canlandırıyor. Roy’un yolculuğu; insanın varlığının doğasına ve kozmostaki yerimize meydan okuyan sırları ortaya çıkaracak ve sonrasında gelişmelerle izleyiciyi ekrana kitleyecek.

#2- Wasp Network

1980’lerde ve 1990’larda Florida’da yaşayan şiddetli Castro karşıtı gruplar Küba’ya yüzlerce askeri saldırı düzenlemiş, otelleri bombalamış ve Küba kumsallarını makineli tüfeklerle vurmuştur…

Küba hükümeti ise; bu kuruluşlara sızmak için gönderilen bir düzine erkek ve iki kadın olan Wasp Ağıyla geri dönüyor. Wasp Network hem tarihi gözler önüne serecek hem de bizi geçmişe götürecek. Dram/ Gerilim alanına giren filmin başrolleri ise; Penélope Cruz ve Édgar Ramírez.

#3- Marriage Story

Film, yılın en merakla beklenenlerinden

Yönetmen Noah Baumbach‘ın onuncu filmi Marriage Story, sahne yönetmeninin ve oyuncu olan eşinin hayatını, boşanmayla mücadele ederken hayata dair yaşadıklarını bizlere aktaracak. Filmin başrolleri ise yıldız oyuncular; Adam Driver ve Scarlett Johansson.

#4- The Truth

film, festivalin açılış filmi oalrak seçildi

Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu’nın filmi The Truth, 76. Venedik Film Festivali’nin açılış filmi olarak seçildi. Dram türünde boy gösteren filmin konusu ise şöyle; Fransız bir oyuncunun anılarını yazdığı biyografik kitabını yayınladıktan sonra uzun zamandır arasının açık olduğu kızı ve ve kızının eşi ile bir araya gelişini konu alıyor. Film genel olarak bir evin içinde geçiyor.

#5- Joker

Joaquin Phoenix, joker rolünde

Batman’in en önemli düşmanı olarak tanınan ve herkes tarafından “sevilen” Joker‘ın hikâyesini anlatan bir DC Comics uyarlaması olan film, dünya prömiyerini 76. Venedik Film Festivali’nde gerçekleştirecek. Joaquin Phoenix‘in başrolünü üstlendiği film, Taxi Driver ve King of Comedy gibi Scorsese filmlerini andıran bir karakter incelemesi olacağı konuşulanlar arasında.

#6- Ema

Larraín’in, bir çiftin evlat edinme süreciyle gelişecek olayları melodram türünde olan Ema’nın kadrosunda Bernal ve Girolamo’nun yanı sıra Santiago Cabrera, Giannina Fruttero ve Mariana Loyola gibi isimler yer alıyor.

#7- The Laundromat

Antonio Banderas ve Meryl Streep‘in başrollerini paylaştığı “The Laundromat” filmi festivalin en iddaalı yapımlarından biri olarak gösteriliyor. The Laundromat, sigorta dolandırıcılığından dolayı mağdur olan Ellen Martin adlı bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.