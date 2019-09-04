Venedik Film Festivali: Dikkat Çeken 10 Güzellik Görünümü

7 Eylül 2019’a kadar devam edecek olan 76. Venedik Film Festivali’nden yıldızların kırmızı halıda dikkat çeken saç ve makyaj detayları. İlham almak ve kopya çekmek serbest.

Cate Blanchett

kırmızı halının en zarif isimlerinden

Giorgio Armani Global Güzellik Elçisi olarak Venedik Film Festivali’ne katılan Cate Blanchett, markanın makyaj stilini uyguladığı bu görünümünde, saçlarını da yana ayırarak mükemmel eşleşmeyi yakalamayı başarmış.

Liv Tyler

lıv tyler’dan bu sezon kimler için kimler ilham almaya hazır

Ametist küpeleriyla bakışları üstüne çeken Liv Tyler, dudaklarda sade ve doğal bir görüntü yaratırken, küpeleriyle aynı renkteki göz makyajıyla ise dramatik bir görünüşü vurguladı.

Penelope Cruz

Penelope cruz’un kırmızı rujundan etkilenmemek ne mümkün

Oyuncu, canlı haşhaş kırmızısı ruju ve çikolata rengindeki kahverengi göz makyajı ile zarif bir görünümle karşımızda.

Ruth Negga

kısa saç için ilham verici seçimlerden

Ünlü oyuncu Ruth Negga, 76. Venedik Film Festivali kırmızı halısında, kısa saçlarını kıvırcık ve sabitlenmiş halde kullanmayı tercih etti. Oldukça cesur gözüken saç stilini yoğun kirpikleriyle tamamladı. Kısa saç modelleri konusunda kesinlikle ilham verici bir görünüm.

Sara Sampaio

76. venedik film festivali kırmızı halısının göz kamaştıran isimlerden

Denizkızı dalgalarıyla herkesin beğenisini kazanan model Sara Sampaio, makyaj görünümü için gözlerinde, yanaklarında ve dudaklarında pembe rengine yoğunlaşmayı tercih etmiş.

Scarlett Johansson

festivalin göz kamaştıran isimlerden

Scarlett Johansson, ıslak görünümlü saç modeli ve parlak dudaklarını, bakır göz makyajı ile eşleştirerek şık ve dikkat çekici durmayı başarıyor.

Sienna Miller

tüm zamanların en stil sahibi isimlerinden

Oyuncu, koyu kırmızı bir rujla dudaklarını ön plana çıkartırken, hacimli yüksek bir topuzla da saçlarını şekillendirmeyi tercih etmiş. Işıltılı ten rengi ise gözlerden kaçmadı.

Rooney Mara

Yıldız oyuncu, yumuşak dumanlı göz makyajına ve pırıltılı dudaklarına uyan tepeden topuzuyla, beyaz elbisesi için ideal eşleşmeyi bulmuş.

Lily-Rose Depp

Pembe bir Chanel askısız korse üst ve onunla eşleşen mini etekle eforsuz güzel olmayı başaran Lily-Rose Depp, göz makyajıyla da bütün eleştirmenlerin favorisi oldu.